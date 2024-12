Dars je na portalu javnih naročil objavil naročilo za ureditev tretjega prometnega pasu na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Zadobrova. Ponudbe sprejema do 16. januarja prihodnje leto. Dela so na Darsu predvideli v več fazah, potekala pa naj bi dve gradbeni sezoni.

Morebitna vprašanja ponudnikov na Darsu sprejemajo do 24. decembra do 10. ure, ponudbe pa do 16. januarja prihodnje leto do 12. ure. Tega dne bodo ponudbe tudi odprli. Izbrali bodo ponudnika z najnižjo ceno.

Dars je širitev štajerske avtoceste načrtoval že leta 2022, vendar je Agencija RS za okolje odločila, da je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ustrezno vlogo je tako Dars na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vložil lani poleti, odobrilo pa mu jo je junija letos.

Obseg del bo izjemno velik

Kot so lani poleti ob oddaji vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja pojasnili na Darsu, je obseg del, ki jih bo treba izvesti za vzpostavitev tretjega pasu, izjemno velik. Potekati bodo morala ob vzpostavitvi zapor in posledično delni omejitvi prometa, in sicer bo promet urejen po dveh začasnih zoženih pasovih v eno smer.

Da bi zagotovili največjo možno pretočnost prometa, so predvideli več faz izvedbe del, dela pa naj bi potekala predvidoma dve gradbeni sezoni.

Kaj nameravajo urediti?

Načrtovane so celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra in ureditev odstavnih niš. Posledično bodo lokalno širili nasip, na katerem je cesta. Pri premostitvenih objektih so predvideli razširitve in obnove poškodovanih delov.

Celostno bodo rekonstruirali vzhodni del priključka Sneberje. Preuredili bodo sistem odvodnjavanja, cestno razsvetljavo, elektro in telekomunikacijske napeljave, kabelsko kanalizacijo, optično kabelsko omrežje, zaščito obstoječih prečkanj vodovoda, fekalno kanalizacijo ter plinovod.

Nadgradili bodo tudi spremenljivo prometno informacijsko signalizacijo in sistem klica v sili ter vzpostavili sistem za nadzor in vodenje prometa. Prilagodili in dogradili bodo aktivno protihrupno zaščito. Preuredili bodo tudi prometno signalizacijo in opremo s povečanjem stopnje jasnosti vodenja ter povečanjem stopnje prometne varnosti.