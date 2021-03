Danes še oblačno vreme, jutri dež, ponekod tudi sneg

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, proti večeru se bo okrepil jugozahodni veter. Ponoči bo začelo deževati, jutri se bodo padavine še okrepile. Meja sneženja bo med 1100 in 1300 metri, zvečer in v noči na soboto se bo spuščala.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo proti večeru okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo oblačno s padavinami, ki se bodo popoldne okrepile. Meja sneženja bo med 1100 in 1300 metri, zvečer in v noči na soboto se bo spuščala. V večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 6 do 12, ob morju do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo jasno, v nedeljo sneg do nižin?

V noči na soboto bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem kratkotrajna burja. Padavine bodo do jutra ponehale. V soboto se bo prehodno zjasnilo, popoldne bo spet zapihal jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno s padavinami in nizko mejo sneženja. Na Primorskem bo zapihala burja, še napovedujejo vremenoslovci.