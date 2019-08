Danes še nekaj sonca, v petek se bo na severozahodu občutno ohladilo #video

Danes bo deloma sončno, popoldne in zvečer pa bodo zlasti na zahodu in severu nastajale posamezne nevihte. V petek bomo imeli več oblačnosti s pogostimi plohami in nevihtami. Na severozahodu države se bo občutno ohladilo.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo zlasti v zahodnih in severnih krajih nastajale posamezne plohe ali nevihte. Šibka burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V petek se bo na severozahodu občutno ohladilo

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan od severa razširile nad večji del Slovenije. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature na severozahodu bodo okoli 20, drugod od 22 do 27, na Primorskem pa okoli 29 stopinj Celzija.

V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo sončno.