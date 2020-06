Danes še nekaj padavin, konec tedna bo sončen in vroč

Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v severni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

V petek bo večinoma sončno, konec tedna bo jasen in vroč

Ponoči se bodo krajevne plohe in nevihte pojavljale v večjem delu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. V petek bo večinoma sončno, zlasti v severni Sloveniji bodo popoldne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo sončno in vroče, v gorskem svetu bodo popoldne posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik.