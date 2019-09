Danes še dež, konec tedna bo sončen in prijeten #video

Po suhem torku nas danes čaka deževna sreda. Že zgodaj popoldne bodo padavine zajele kraje na zahodu in se do večera razširile nad večji del države, ni izključena možnost neviht. Padavine bodo do jutri ponehale, suho vreme s prijetnimi temperaturami pa nas bo razveseljevalo vse do konca tedna, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).