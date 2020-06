Danes in jutri nekoliko bolj poletne temperature

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo precej jasno. Nekaj več oblačnosti bo le v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer bo možna kakšna dežna kaplja. Čez dan bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na vzhodu do 28 stopinj Celzija.