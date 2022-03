Danes in jutri bo deževno, v soboto morda sneg do nižin

Danes bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na severozahodu na okoli 1.000 metrov, drugod med 1.100 in 1.600 metri nad morjem. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti severni veter. Temperature bodo v severnih krajih od 2 do 8, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, popoldne tudi posamezne plohe. Ob morju bo sredi dneva in popoldne pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 10, najvišje dnevne od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno oblačno, na Primorskem bo tudi nekaj sonca. Tu in tam bo še malo padavin, meja sneženja se bo ponekod spustila pod 600 metrov nad morjem.

V nedeljo bo suho in hladno vreme.