Danes do 25 stopinj Celzija, jutri še topleje

Danes bo v severovzhodni Sloveniji precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodnih in južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na vzhodu do 25 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod razjasnilo, ponekod po nižinah bo proti jutru nastala kratkotrajna megla.