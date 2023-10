Danes bodo v zrak poleteli beli baloni s sporočili za mrtve otroke

Ob glasbi in besedi bodo spustili proti nebu bele balone s sporočili za umrle otroke, sporočajo iz društva, ki nudi pomoč družinam, ki so izgubili otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu.

Ob glasbi in besedi bodo spustili proti nebu bele balone s sporočili za umrle otroke, sporočajo iz društva, ki nudi pomoč družinam, ki so izgubili otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu. Foto: STA

Društvo Solzice vabi na spominske dogodke na pokopališčih v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Postojni in Novi Gorici ter na Ptuju in Jesenicah. Ob glasbi in besedi bodo spustili proti nebu bele balone s sporočili za umrle otroke, sporočajo iz društva, ki nudi pomoč družinam, ki so izgubili otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu.

Vsako leto je na teh dogodkih prisotnih več družin in to dejstvo po navedbah Solzic potrjuje, da so spominski parki potrebni in ravno tako vsakoletna komemoracija.

Zavod ŽIV!M bo organiziral spominsko slovesnost ob obeležju za umrle otroke na pokopališču Podkraj pri Velenju, ki so ga ob finančni podpori Mestne občine Velenje predstavili javnosti maja. Na dogodku bodo v spomin na umrle otroke prižgali svečke z imeni otrok.

Mestna občina Velenje bo na ta dan obarvala park Vista v roza in modro barvo, ki sta uradni barvi tega dne, so še sporočili iz Zavoda ŽIV!M.