Danes bodo odprli nov most čez Krko

V novomeški Kandiji bodo popoldne uradno odprli novozgrajeni most oz. rečno brv prek Krke za pešce in kolesarje. Naložbo, ki so jo skupaj z davkom ocenili na nekaj več kot 2,62 milijona evrov, sta s skupaj 1,17 milijona evrov podprla Evropski kohezijski sklad in država. Preostanek potrebnega denarja je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

Po občinskih podatkih gre za nekaj manj kot 122-metrsko in 4,3 metra široko Julijino brv, umeščeno tik pred izlivom Težke vode v Krko oz. pod gradičem, v katerem je nekdaj bivala muza pesnika Franceta Prešerna Julija Primic.

Novo mesto je s to brvjo povezalo mrežo sprehajalnih poti, ki sprehajalce in kolesarje vodijo ob Krki, omogočajo njeno prečkanje in sprehod po mestnem Župančičevem sprehajališču.

Julijina brv z razglediščem s pogledom na novomeški mestni predel Breg je povezana z devetimi segmenti jeklene konstrukcije. Navezana je na večnamensko pot ob Težki vodi, mestno zaledje z Regerčo vasjo, Šmihelom in Gotno vasjo pa povezuje z mestnim jedrom.

Zgrajena je iz jeklene konstrukcije, ki jo je s sodelavci projektiral evropski graditelj in projektant mostov Marjan Pipenbaher. Težka je nekaj več kot 200 ton.

Brv ima na sredini razgledno ploščad

Zasnovali so jo kot enovito potezo čez Krko, ki se opira na edino oporo sredi rečne struge. S tem se navezuje na zasnovo starega železniškega in novejšega Kandijskega mosta. Brv ima na sredini razširjeno razgledno ploščad, so še zapisali na novomeški občini.

Z Julijino brvjo so Novomeščani obnovili nekdanjo oz. zgodovinsko povezavo Krkinih bregov na tem mestu. Streljaj dolvodno od te je namreč stal novomeški leseni srednjeveški most, streljaj gorvodno pa leseni rečni most za pešce, ki so ga zaradi dotrajanosti podrli sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja.

Krko v Novem mestu skupaj preči osem mostov. Novozgrajena Štukljeva brv v Irči vasi in Julijina brv med Loko in Kandijo se pridružujeta železniškemu, šmihelskemu, kandijskemu, ragovskemu in ločenskemu mostu ter mostni brvi na Loki.

Novomeškim mostovom naj bi se v prihodnjih letih pridružile še štiri Pipenbaherjeve mostne konstrukcije: ločena mostova za motorni promet in pešce oz. kolesarje na načrtovani novomeški vzhodni obvoznici in hkrati prvem delu južnega kraka ceste tretje razvojne osi v Ločni ter podobna ločena mostova na načrtovani mestni zahodni obvoznici v Srebrničah. V Novem mestu naj bi tako stalo skupaj šest Pipenbaherjevih tovrstnih stvaritev.