Danes bo sončno in toplo

Po hladnem jutru bo jugozahodni veter prinesel toplejši zrak. Zadnji dan tega tedna bo večinoma sončen, napovedujejo vremenoslovci Agencije za okolje (Arso).

Kakšno vreme nas čaka za vikend?

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 14 do 18, na vzhodu ter ob morju do 21 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14 stopinj Celzija.

Tudi v začetku prihodnjega tedna bo vreme spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte.