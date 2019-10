Danes bo kot avgusta: ogrelo se bo do 26 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija.

Te dni se bo temperatura ponekod dvignila tja do 26 °C, kar je zelo blizi povprečni najvišji dnevni temperaturi.... za avgust. 🌡️ — ARSO vreme (@meteoSI) October 21, 2019

Jutri bo jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

V četrtek in petek bo precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo zelo toplo za ta čas.