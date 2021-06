Dan odprtih vrat za cepljenje po celotni Sloveniji #video

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes znova poudaril pomen cepljenja za javno zdravje in v prihodnjih dneh napovedal dneve odprtih vrat, ki jih bodo organizirali cepilni centri po celi Sloveniji. Pojasnil je, da se epidemiološke razmere vedno bolj umirjajo in hkrati opozoril, da epidemije kljub temu še ni konec.

Poklukar je v današnji izjavi pojasnil, da je bilo v Sloveniji v petek opravljenih več kot 2600 PCR testov, od tega je bilo 126 pozitivnih, kar je 4,7 odstotka. "Približujemo se štirim odstotkom pozitivnih. 14-dnevna incidenca je 140 okuženih na 100.000 prebivalcev. Zato lahko govorimo, da prihajamo v drugačno zastopanost virusa v družbi," je povedal.

Minister je državljane pozval k cepljenju in v naslednjih dneh napovedal dneve odprtih vrat, ki bodo potekali v cepilnih centrih po vsej državi. Državljanom je svetoval, naj se za cepljenje ne vozijo v druge kraje, temveč počakajo na dan odprtih vrat v svojem kraju. Zagotovil je, da bodo vsi cepilni centri dobili dodatne odmerke cepiv.

"Številke so pomemben napredek v obvladovanju epidemije, vendar te še zdaleč ni konec. Rezultat, ki ga ugotavljamo, je ugoden in je zmaga vsakega prebivalca. Tisti, ki so se že cepili ali se še nameravajo, in tisti, ki upoštevajo priporočila stroke, so pripomogli k tej zmagi. Epidemija je pokazala, da je cepljenje najpomembnejši javnozdravstveni ukrep poleg čiste vode. Brez tega si ne moremo predstavljati prihodnosti," je še poudaril.

Foto: STA

Koritnik o smsPASS: Gre za digitalizacijo Slovencev in Slovenije

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je pojasnil stanje glede obdelave vlog smsPASS. "Gre za digitalizacijo Slovencev in Slovenije. Epidemija je pokazala, da res potrebujemo solidarnost," je povedal. Poudaril je, da je bilo v preteklem tednu obdelanih in vnesenih v sistem več kot 25.000 prijavnih vlog za smsPASS, kar pomeni, da je slednjega dobilo že 25.000 Slovencev.

Foto: STA Koritnik je še dodal, da bodo lahko državljani vloge za smsPASS v prihodnjih dneh vložili na vložišče ministrstva za pravosodje, prav tako potekajo pogovori s pošto. "Iščemo čim več mest za oddajo vlog. Samo v sredo smo prejeli več kot 10.000 vlog, naval je res velik. To pomeni tudi veliko obremenitev za uradnike," je dodal.

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković pa je pohvalil dobro sodelovanje lokalne skupnosti in vladnih predstavnikov. "Treba je poslušati stroko in tiste, ki smo na lokalni ravni," je dodal. Bil je kritičen do EU glede pravil prehajanja meja. "EU je tukaj popolnoma zgrešila, saj mora imeti pravila, ki veljajo za vse članice," je zaključil.

Navodila za ustvarjanje smsPASS: