Bled, ki je eden najbolj opevanih krajev v državi, spada med najlepše destinacije, ne zgolj slovenske, temveč tudi svetovne. Ta teden so slovenske naravne lepote navduševale v vplivnih tujih medijih kot so Forbes, Travel and Leisure in CNN. Slednji je Bled uvrstil na seznam 25 najlepših krajev sveta, s tem pa se je znašel ob boku rajskih Maldivov, aljaškega Denalija, starodavnega mesta Petra v Jordaniji in ostalih izjemnih destinacij.