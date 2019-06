Cigarete so se podražile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem so se podražile cigarete. Za zavojček 20 cigaret s cenika Tobačne Ljubljana je večinoma treba odšteti 10 centov več, to pomeni podražitev za nekaj manj kot tri odstotke. Zvišanje cen je posledica zvišanja trošarin, ki ga je konec aprila sprejela vlada.

Trošarine za cigarete so se zvišale s 111 na 114 evrov za 1.000 cigaret. Prav tako je vlada z današnjim dnem zvišala trošarine tudi za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje.

Vlada si od višjih trošarin obeta dodatnih 2,8 milijona evrov prihodkov letno ob predpostavki, da bo zaradi višjih trošarin količina prodanih tobačnih izdelkov upadla le za en odstotek. Pred tem so se trošarine na tobačne izdelke nazadnje zvišale sredi leta 2017.

Na mesečni ravni naj bi višje trošarine prinesle 230 tisoč evrov več, zaradi enomesečnega zamika pri plačilu trošarin v državni proračun pa bodo prvi finančni učinki vidni šele julija.