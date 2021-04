Danes bo sončno, ponekod na Primorskem zmerno oblačno. Popoldne bo oblačnost od zahoda povsod naraščala, ponoči pa bodo padavine zajele vso državo. Sprva bo deževalo, meja sneženja pa se bo do jutra v večjem delu države spustila do nižin.

Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Po sončnem dnevu se bo pooblačilo in padavine bodo ponoči zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo do jutra spustila do nižin.

V torek dopoldne bo snežilo, na Primorskem pa večinoma deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, oblaki se bodo trgali, nastalo bo nekaj snežnih ploh. Na Primorskem bo zjutraj zapihala zmerna do močna burja, ki bo čez dan oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek zjutraj in dopoldne bodo marsikje razmere povsem zimske. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete.

Spanje v noči na torek bo moteno.

Dopoldne bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden. Popoldne se bo vremenska obremenitev krepila, moteno bo spanje v noči na torek. V torek bo vpliv vremena sprva še obremenilen, čez dan pa bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne snežne plohe. Burja bo oslabela. V četrtek bo sončno vreme z mrzlim jutrom. Zjutraj bo nevarnost pozebe.