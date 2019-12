Cerkveno sodišče: nekdanji ljutomerski župnik kriv spolnega nasilja #video

Cerkveno sodišče v Mariboru je nekdanjega ljutomerskega župnika Andreja Zrima leto in pol po umiku iz župnije spoznalo za krivega spolnega nasilja nad mladoletnimi in odraslimi osebami. Še prej je Zrim kot župnik v Gornji Radgoni zaradi fizičnega nasilja nad otrokom pristal na civilnem sodišču. Cerkveno pa mu je zdaj v zunajsodnem kazenskem postopku med drugim naložilo opravičilo žrtvam in vernikom. Če bo zunajsodne ukrepe izpolnil, bo še lahko opravljal duhovniško službo.

Več staršev naj bi se aprila lani pritožilo, da ljutomerski župnik nadleguje njihove otroke, postopek zoper duhovnika se je nato nadaljeval v tajnosti. Cerkveno sodišče je duhovnika Andreja Zrima zdaj spoznalo krivega spolnega nasilja nad mladoletnimi in odraslimi osebami. Nekdanji župnik se na naše klice ni odzval, prav tako se je v molk zavila soboška škofija. Metropolitansko cerkveno sodišče zadeve ne želi komentirati.

Ko bo izpolnil vse ukrepe, se bo lahko vrnil med vernike

Besede cerkvenega sodišča so jasne. Kriv je zaradi spolnega nasilja. Naložili so mu določene ukrepe, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu, prepoved vračanja v župnije službovanja brez škofovega izrecnega dovoljenja in prepoved javnega maševanja, dokler ne bo uspešno končana ustrezna terapija. Za kakšno terapijo gre, nismo izvedeli, a če izpolni vse ukrepe, se lahko znova vrne med vernike.

Obsojen tudi zaradi fizičnega napada na mladostnika

Župnik Zrim je bil sicer še v obdobju, ko je bil župnik v Gornji Radgoni, že obsojen fizičnega napada na osebo, mlajšo od 14 let. Murskosoboški policisti potrjujejo, da so že lani preverjali sume storitev kaznivih dejanj, za katera se storilca preganja po uradni dolžnosti. Zaradi novih okoliščin pa skupaj s kriminalisti zbirajo dodatna obvestila, na podlagi katerih naj bi izvedli vse nadaljnje ukrepe.