Cerarjev obisk v Washingtonu potrdil dobre odnose med Slovenijo in ZDA tudi na višji ravni

"Prepričan sem, da danes odpiramo novo poglavje v odnosih z ZDA. Ne le, da smo utrdili dosedanje dobre odnose, ampak smo si tudi iskreno povedali, kje jih lahko izboljšamo in kje vidimo težave. Američani razumejo, da smo poznavalci regije Balkana, Srednje Evrope in Sredozemlja in nismo le vir informacij ampak nekdo, ki zna svetovati in vplivati na zadeve," je svoj obisk v Washingtonu ocenil Cerar.

Iz Bele hiše se lahko izseli ena, vseli pa druga "Slovenka"

Cerar je v četrtek obiskal ameriški senat, kjer mu je demokratka slovenskega rodu Amy Klobuchar iz Minnesote napovedala ustanovitev skupine prijateljev Slovenije v ameriškem kongresu. To ni pomembno le z vidika ustanovitve skupine, ki bo v kongresu skrbela za interese Slovenije dokler se bodo skladali z ameriškimi, ampak tudi zaradi tega, ker je Klobucharjeva v ameriški politiki vse bolj znana, saj se bo verjetno odločila za predsedniško kandidaturo 2020.

Če bo uspešna, se lahko zgodi, da se bo iz Bele hiše izselila ena "Slovenka", vanjo pa vselila druga. Cerar se ni želel opredeliti glede tega, za koga bo Slovenija navijala čez leto dni, je pa pohvalil prvo damo ZDA Melanio Trump in izrazil upanje, da bo le pripeljala soproga v Slovenijo. Za senatorko Klobucharjevo pa je dejal, da je zelo dobra v svojem poslu in bo imela zagotovo veliko podporo med Slovenci v ZDA in v domovini, če se bo odločila za kandidaturo.

Cerar predstavil tudi stališča o arbitraži

Petkov obisk Cerarja pri izvršni veji oblasti ZDA - Svetu za nacionalno varnost in State Departmentu je potrdil, da je Slovenija še vedno hvaležen sogovornik za Američane, kar zadeva vprašanja Balkana, pa tudi EU in Rusije. Slovenska stališča je Cerar najprej pojasnjeval svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu, nato pa še državnemu sekretarju Miku Pompeu. Obema je tudi predstavil slovenska stališča o arbitraži glede meje s Hrvaško.

ZDA praktično od začetka spora zavzemjo stališče, da gre za spor med zavezniškima državama, v katerega se ne bodo vpletale. Cerar je opozarjal, da zadeva ni tako preprosta, še posebej po odločitvi arbitražnega sodišča v Haagu, saj gre za kršitev mednarodnega in evropskega prava, ki negativno vpliva na celotno regijo Zahodnega Balkana.

Cerar verjame, da Pompeu te zadeve tako jasno še ni nihče predstavil

"Pojasnil sem mu, da Hrvaška krši mednarodno in evropsko pravo, ko ne spoštuje in implementira te odločbe. Poudaril sem tudi, da ko naši ameriški prijatelji pravijo, da je to zadeva, ki jo moramo rešiti dvostransko, to ni dovolj. Kajti v tem primeru to ne pomeni biti nevtralen, ker gre za spoštovanje mednarodnega prava.

V tem primeru je edina prava pozicija, da se vsi postavimo na stališče, da je treba mednarodno pravo in nasploh vladavino prava spoštovati ter takšno odločbo implementirati," je izjavil Cerar. Dodal je, da je Pompeo zagotovil, da bodo o tem vprašanju temeljito razmislili.

Cerar verjame, da Pompeu te zadeve tako jasno še ni nihče predstavil. Med drugim, da vrnitev v neka pogajanja ni mogoča in ni produktivna. "Kar pa je najbolj pomembno, ko Hrvaška vztrajno ignorira mednarodno in evropsko pravo, je to slabo za celotno regijo Zahodnega Balkana," je dejal Cerar.

Zunanji minister je prepričan, da ameriška stran stališča, ki ga je predstavil ne more več spregledati in da bo v nadaljnji komunikaciji z ameriško stranjo dobil odzive na to zadevo. Cerar je dodal, da zaupa evropskemu sodišču v Luksemburgu, da bo z vidika spoštovanja prava pravilno razsodilo glede tega vprašanja.

Foto: Reuters

Cerar Pompea povabil v Slovenijo

Sicer pa sta Cerar in Pompeo izrazila zadovoljstvo nad dobrimi odnosi, slovenski zunanji minister pa tudi željo po več stikih na najvišji politični ravni. Pompea je povabil v Slovenijo in mu omenil, da bi bil dober čas prihodnje leto, ko bo predsednik Borut Pahor gostil pobudo treh morij. Po Cerarjevih besedah je to velika priložnost za Slovenijo, da na ravni diskusije z evropskimi partnerji in ZDA promovira teme, ki so pomembne za regijo in širše.

Cerar je Boltonu in Pompeu poudarjal pomen vstopa držav Zahodnega Balkana v EU takoj, ko bodo izpolnile pogoje. Ameriško prisotnost v regiji na politični ravni je označil za zelo dobrodošlo. Bolton mu je namreč povedal, da je Washington v kočljivem položaju, ker nekatere države si želijo ameriške prisotnosti, druge manj. Cerar se je strinjal da ni enostavno, vendar je prisotnost smotrna.

"V interesu Evrope in Slovenije in verjetno tudi naših zaveznikov ZDA je, da čim prej vključimo to regijo v transatlantske povezave zaradi varnosti in stabilnosti ter tudi zaradi geostrateških vplivov, ki prihajajo izven EU in širše," je dejal Cerar.

"Gospodarsko sodelovanje med državama se izboljšuje"

"Po tem pogovoru ocenjujem, da naši odnosi z Rusijo za ZDA niso problematični. Imamo prijateljski odnos z Rusijo, ki ga razvijamo na ekonomski in kulturni ravni. Smo pa zanesljiva in odgovorna članica EU. Slovenija se je pridružila sankcijam in zahteva spoštovanje dogovora iz Minska, da se s strani Rusije neha kršenje mednarodnega prava," je dejal Cerar.

Menil je, da ima Rusija na Zahodnem Balkanu precejšen vpliv in da je pomembno zagotoviti večjo politično odločnost EU pri uveljavljanju svojega vpliva v sodelovanju z ZDA. Cerar je prepričan, da Zahodni Balkan spada v demokratično evropsko družino kot polnopravni član.

Ob političnih temah sta minister in državni sekretar ugotovila, da se gospodarsko sodelovanje med državama izboljšuje, ZDA so 3. največji vlagatelj v Sloveniji, vendar pa sta ugotovila tudi, da se lahko sodelovanje na tem področju izboljša, za kar si bosta prizadevala. Pompeo si je želel bolj preglednega in dobrega poslovnega okolja za ameriške vlagatelje.

Cerar je sogovornikom v ZDA tudi zagotovil, da je Slovenija odločena povečevati prispevke za posodobitev svoje vojske. Ne le zato, ker je članica zveze Nato, ampak zaradi lastnih obrambnih potreb. Zaradi zadnje finančne krize je šlo nekoliko slabše, vendar Cerar zagotavlja, da namerava vlada nadaljevati napredek, ki je bil na tem področju narejen v zadnjih štirih letih.