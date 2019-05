Cerar predlaga skupne policijske patrulje na meji z Italijo

Notranji nadzor v schengenskem območju je za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija njegov duh, evropsko povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben, je pojasnil minister.

Italijanski minister je po Cerarjevih navedbah pobuda sprejel pozitivno. Zdaj bosta o njej oba obvestila ministra za notranje zadeve, sredi meseca bodo o tem razpravljali generalni direktorji obeh policij, je še povedal slovenski minister.

Cerar se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev skupnih patrulj, saj da je treba čim prej zajeziti nezakonite prehode meje in dati zelo jasen znak kriminalcem, ki nezakonite tokove spodbujajo, da mislijo resno. Kdaj natanko bodo lahko vzpostavili skupne patrulje, Cerar ni znal oceniti.

EU in vse njene članice se morajo po Cerarjevih besedah truditi, da bodo izvažale stabilnost in varnost, saj sicer tvegajo, da bodo uvažale nestabilnost. Ključni pri tem so učinkovit nadzor zunanje meje, sodelovanje in podpora državam, kjer krize izvirajo, je poudaril.

Na vprašanje, zakaj ne predlaga skupnih patrulj tudi na slovensko-hrvaški meji, je Cerar odgovoril, da slovenska policija za zdaj zelo dobro sodeluje s hrvaškimi organi in da za zdaj ni bila podana ocena, da bi bilo treba tudi tam uvajati skupne patrulje. Če bi bila, pa se bo zavzel za kaj takega, je dodal.

Minister je ob tem opozoril, da je preprečevanje nezakonitih prehodov meje resnično postalo ključno, na kar kaže tudi nedavni dogodek v Beli krajini.

Spomnil je, da se je kot premier v letih 2015 in 2016 zelo intenzivno spopadal z migracijskimi pritiski, ter izrazil željo, da bi kot takrat tudi zdaj uspelo vladi uspešno in brez incidentov omejiti migracijske tokove.

Podlehniški policisti prijeli večje število migrantov

Policisti policijske postaje Podlehnik so v nedeljo zjutraj v Veliki Varnici v občini Videm pri Ptuju prijeli skupino 21 tujih državljanov, ki je nezakonito peš prestopila državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je bilo v skupini 19 državljanov Iraka in dva državljana Turčije, od tega osem otrok. Skupino sta vodila Bolgar in Turk, ki so ju pridržali zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljenega prehoda čez državno mejo. Policisti bodo oba s kazensko ovadbo privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika.

Sicer pa so pri postopku ugotovili, da je skupina s kombijem potovala iz Sarajeva proti Sloveniji. Državno mejo iz Bosne in Hercegovine v Hrvaško so prepluli s čolnom, pri tem pa naj bi jim pomagal še neznani Alžirec. Vsi so med postopkom zaprosili za mednarodno zaščito in so jih prepeljali v azilni dom.

Na mejnem prehodu Obrežje pa so že v petek popoldne ob vstopu v Slovenijo v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak pri pregledu tovornega dela našli dva Pakistanca in tri Afganistance, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Vseh pet so po končanem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so ob tem konec tedna prijeli še deset migrantov na območju krajev Drašiči, Cerov Log in Kapele, postopki s petimi državljani Alžirije, tremi državljani Egipta in dvema državljanoma Pakistana pa še niso končani.

Še bolj pestro je bilo konec tedna na območju Policijske uprave Koper, kjer so od petka obravnavali 36 ljudi, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo. Kar 32 so jih obravnavali policisti na območju Ilirske Bistrice, dva koprski, po enega pa kozinski policisti in policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe. Štirje prebežniki so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih prepeljali v azilni dom, ostali pa bodo po končanih postopkih vrnjeni na Hrvaško.

Na območju ljubljanske policijske uprave so policisti v zadnjem dnevu prijeli in obravnavali državljana Irana in Alžirije, enega v naselju Vrt na območju Kočevja, drugega v Ljubljani, kjer je zaprosil za mednarodno zaščito.