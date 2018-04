Čeprav ga sumijo, da je sprejemal podkupnine, je napredoval #video

Urošu Smiljiću, verjetno najbolj znanemu skladiščniku v državi, glavnemu akterju korupcijske afere s preskakovanjem čakalnih vrst v UKC Ljubljana, uspeva nemogoče. Kljub kriminalističnim preiskavam, hišnemu priporu in suspenzu je obdržal službo. Po novem dela v računovodstvu. In to kljub številnim sumom korupcije, kljub očitkom, da je za posredovanje med bolniki in zdravniki vzel tudi do 20 tisoč evrov podkupnin. Anonimno pismo, ki smo ga dobili v uredništvo, opisuje, kako brezskrbno se Smiljić sprehaja po kliničnem centru. Dokumenti revizijskega poročila o njegovi zaposlitvi pa razkrivajo, da ima njegova pogodba za določen čas znake simuliranega posla.