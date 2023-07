Cene, da te kap. To so najdražja stanovanja v Ljubljani. #foto

Za kvadratni meter stanovanja v novozgrajeni večstanovanjski stavbi na Dalmatinovi ulici v Ljubljani pričakujejo več kot deset tisoč evrov. Najdražje stanovanje ima poleg bivalnega dela s kuhinjo še tri spalnice, dve kopalnici, utiliti in shrambo. A to še ni vse: v vrhnji od dveh etaž je še ena dnevna soba s kuhinjo in sanjsko teraso s pogledom na grad. Vse to ima tudi ceno.