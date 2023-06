Prodaja stanovanjskih nepremičnin upadla za desetino

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v prvem letošnjem trimesečju na četrtletni ravni višje za 1,6 odstotka, v medletni primerjavi pa za 8,8 odstotka. To je nekoliko nižja dinamika kot v četrtletjih pred tem. Prodanih je bilo 2.548 stanovanjskih nepremičnin v skupni vrednosti 337 milijonov evrov, kar predstavlja medletni upad za desetino.

Nove stanovanjske nepremičnine - stanovanja in hiše skupaj - so bile v primerjavi s prejšnjim četrtletjem cenejše za 8,4 odstotka. K znižanju so največ prispevale cene novih stanovanj, ki so se v istem obdobju znižale za 12,5 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš zvišale za 5,9 odstotka, je objavil državni statistični urad.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na četrtletni ravni zvišale za 2,5 odstotka. Cene rabljenih družinskih hiš so zrasle za 6,4 odstotka, cene rabljenih stanovanj pa za malenkostnih 0,2 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v Mariboru podražila, v Ljubljani pa pocenila

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 5,6 odstotka), medtem ko so se v Ljubljani in preostali Sloveniji pocenila (za 1,8 oz. 0,3 odstotka).

Medletno so se najizraziteje zvišale cene rabljenih družinskih hiš, za 13,7 odstotka, sledile so podražitve rabljenih stanovanj, ki so bila dražja za 6,5 odstotka. Cene novih stanovanj so porasle za štiri odstotke, cene novih družinskih hiš pa za 2,9 odstotka.

Skupna vrednost vseh v prvem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 336,8 milijona evrov. To je bilo približno za desetino manj od skupne vrednosti vseh prodaj v zadnjem trimesečju lanskega leta (380,6 milijona evrov) in za četrtino vrednosti prodaj manj kot v enakem četrtletju prejšnjega leta (451,5 milijona evrov).

Skupno je bilo prodanih 2.548 stanovanjskih nepremičnin oz. za približno desetino manj kot v četrtletju prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je zmanjšalo peto četrtletje zapored. Prodanih je bilo 2.474 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 321,4 milijona evrov.

V prvem četrtletju prodanih 74 novih stanovanjskih nepremičnin

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo v prvem letošnjem četrtletju prodanih 74, skupna vrednost prodaje 15,4 milijona evrov. To je bilo za približno 60 odstotkov manj kot četrtletje prej (36,1 milijona evrov) in za skoraj polovico manj kot pred enim letom (28,9 milijona evrov).

Državni statistični urad je ob tem objavil revidirane podatke o trgu stanovanjskih nepremičnin za leto 2022.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se lani zvišale za osem odstotkov (po prvotni oceni za 5,1 odstotka). Nova stanovanja so se podražila za 9,5 odstotka (prvotno za 5,7 odstotka), nove družinske hiše pa za odstotek (2,4 odstotka).

Skupna vrednost vseh v prejšnjem letu prodanih novih stanovanjskih nepremičnin je bila 135,4 milijona evrov (po prvotno objavljenem podatku okoli 53,2 milijona evrov), prodanih pa je bilo 571 novih stanovanjskih nepremičnin (po prvotni objavi 211).