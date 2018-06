Na celjski Lopati opazili veliko invazivnih rakov

Nekaj po polnoči so ob avtocesti na počivališču Lopata na parkirišču in bližnjem travniku opazili večjo količino neznanih rakov. Večino živali so pobrali, strokovnjak za potočne rake je po fotografijah potrdil, da gre za izjemno invazivno vrsto močvirskega škarjarja, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Policisti, uslužbenci Darsa in zaposleni bencinskega servisa so večino rakov pobrali v posode.

Gre za izjemno invazivno živalsko vrsto

Regijski center za obveščanje Celje je o dogodku obvestil inšpekcijo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, predstavnike Ribiške družine Celje, Zavoda za ribištvo RS, Zavoda za varstvo narave RS, Zavoda Symbiosis in strokovnjaka za potočne rake, ki so po fotografijah potrdili, da gre za izjemno invazivno vrsto močvirskega škarjarja.

To je prva opažena lokacija te živalske vrste v Sloveniji. Zaradi invazivnosti in prenašanja bolezni je promet s to vrsto v EU strogo prepovedan. Predstavniki ribiške družine Celje so dopoldne preiskali območje najdbe ter našli še nekaj poginulih rakov in odvrženo transportno embalažo, v kateri so jih najverjetneje prevažali.

Pristojne službe ter prostovoljci bodo nadaljevali preiskovanje območja in bližnjega manjšega vodnega zadrževalnika ter po potrebi odredili in sprejeli nadaljnje ukrepe.