Celjski kriminalisti so zaključili predkazenski postopek v zvezi s preiskavo 40 kaznivih dejanj s področja korupcije v zdravstvu za nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril. V prihodnjih dneh bodo zaradi omenjenih kaznivih dejanj ovadili sedem fizičnih oseb, tri samostojne podjetnike in zastopnika dveh gospodarskih družb, so sporočili s PU Celje.

Kriminalisti so v torek in sredo opravili deset hišnih preiskav na območju Policijskih uprav (PU) Celje in Novo mesto, pri tem pa je sodelovalo 40 kriminalistov in policistov PU Celje.

Osumljeni so od leta 2022 z javnim zdravstvenim zavodom z območja PU Celje dogovorjeno sodelovali na način, da so storitve, potrebne za nemoteno delovanje zavoda, organizirali z izbiro favoriziranih ponudnikov, ki so sami priskrbeli konkurenčne ponudbe. Storitve so sodile v okvir t. i. evidenčnih javnih naročil, zavod pa je postopek javnega naročanja izvedel zgolj formalno in ne v skladu z načeli o javnem naročanju in dobrem gospodarjenju z javnimi sredstvi.

Prišepetavanje o razpoložljivih sredstvih zavoda

S preiskavo so ugotovili tudi, da sta osumljena, zaposlena v zavodu, pred formalno izvedbo posla osumljenim izvajalcem sporočala podatke o višini sredstev, ki jih ima zavod na razpolago za izvedbo posameznega posla. S tem sta favoriziranemu ponudniku omogočila, da se je s ponudbo čim bolj približal maksimalni vrednosti razpoložljivih sredstev zavoda.

Favorizirani ponudniki so na ta način cene storitev, v zameno za pridobitev posla, dvignili do 30 odstotkov od takrat veljavnih cen na trgu. Dvig cen je predstavljal vrednost daril zaposlenih v zavodu oziroma neopravičeno bogatenje favoriziranega ponudnika na račun javnih sredstev.

Doslej s preiskavo še niso ugotovili, da bi se dogovarjanja preiskovanih poslov nanašala na dobavo medicinske opreme oziroma zdravil, temveč izključno na investicije oziroma materialno-tehnična sredstva ter storitve, potrebne za nemoteno delovanje javnega zavoda, so še sporočili s policije.