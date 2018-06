Celjski kriminalisti končali obsežno preiskavo v podjetju Radeče papir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je policija včeraj v nekaterih bančnih poslovalnicah na območju Ljubljane, Kranja in Kopra izvajala obsežne preiskave, so danes obsežno preiskavo s področja gospodarske kriminalitete končali tudi celjski kriminalisti. Pod drobnogled so vzeli poslovanje gospodarskih družb Radeče papir in Muflon, ki ju je nekdanje poslovodstvo oškodovalo za dva milijona evrov.

Kot so zapisali na Policijski upravi Celje, so njihovi kriminalisti po dalj časa trajajoči in obsežni kriminalistični preiskavi uspešno preiskali več sumov nepravilnosti pri poslovanju dveh gospodarskih družb s širšega območja Celja.

Kot nam je uspelo izvedeti, gre za podjetje z območja Radeč, in sicer za podjetje Radeče papir. Jeseni 2015 so se lastniki družbe Radeče papir nova odločili, da direktorja Igorja Rakušo predčasno razrešijo s položaja, domnevno prav zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri poslih radeške papirnice s podjetji v Rakuševi lasti.

Družbi oškodovali za več kot dva milijona evrov

Med preiskavo so ugotovili, da je nekdanje poslovodstvo dveh gospodarskih družb, torej Radeče papir in Muflon, v letih 2014 in 2015 zlorabljalo svoj položaj.

Poslovodstvo je v škodo družb, ki ju je zastopalo in vodilo, sklepalo škodljive pogodbe, dajalo poroštva in brez kakršnekoli pravne ali dejanske osnove za plačilo, s ponarejanjem listin in brez ustreznih protidajatev delegiralo posamezna nakazila s transakcijskih računov teh gospodarskih družb na transakcijske račune lastniško povezanih družb.

Z opisanimi ravnanji so osumljeni v letih 2014 in 2015 oškodovali gospodarski družbi za več kot dva milijona evrov.

Celjski kriminalisti so na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper tri fizične in pravne osebe zaradi utemeljenega suma storitve šestih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, dveh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, zaradi neupravičene uporabe tuje oznake ali modela ter zaradi poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja.