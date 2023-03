Če ste v Ikei kupili to igro, jo prenehajte uporabljati in vrnite v trgovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Ikea poziva vse kupce, ki imajo večbarvno igro ribarjenja BLÅVINGAD, naj jo zaradi potencialne nevarnosti zadušitve nehajo uporabljati in stopijo v stik z njimi za povračilo celotne kupnine.

Foto: Ikea

Ikea je sporočila, da je varnost pri njih na prvem mestu, zaradi tega pa so se odločili, da iz previdnostnih ukrepov odpokličejo večbarvno igro ribarjenja BLÅVINGAD zaradi potencialne nevarnosti zadušitve.

"Pri razvoju izdelkov uporabljamo strog program ocenjevanja tveganj in testiranj, ki zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo vse veljavne zakone in standarde na trgih, na katerih se prodajajo. Kljub temu smo bili opozorjeni, da se lahko majhne kovice na igrači zrahljajo, kar lahko predstavlja nevarnost zadušitve, zlasti za manjše otroke. Zato smo se odločili, da večbarvno igro ribarjenja BLÅVINGAD odpokličemo," so pojasnili v Ikei.

Igro je mogoče vrniti v katerokoli trgovino Ikea in povrnili bodo celotno kupnino. Dokazilo o nakupu (račun) ni potrebno.