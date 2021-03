Če bomo dobili cepiva, bi lahko cepili 30 tisoč ljudi na dan

Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti novemu koronavirusu Jelko Kacin je danes obiskal cepilno mesto na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Kot je povedal, cepljenje po Sloveniji poteka zelo množično, danes pa si je ogledal, kako poteka cepljenje z AstraZeneco, tretjim cepivom, ki smo ga prejeli pri nas.

Prihodnji teden cepljenje vzgojiteljev in učiteljev

Kot je povedal, pričakujejo, da bo jutri v Slovenijo prišlo več kot 24 tisoč odmerkov cepiva AstraZnece. Na zalogi sicer držijo tudi 15 tisoč odmerkov tega cepiva, če te pošiljke jutri ne bi bilo. V naslednjem tednu načrtujejo namreč množično cepljenje vzgojiteljev in učiteljev, ki so tudi v strategiji cepljenja zelo visoko na prioritetni lestvici.

Cepljeni bodo zaščiteni do božiča

Če bo šlo vse po načrtih, bo naslednji teden na voljo 40 tisoč odmerkov cepiva AstraZenece, "ki je v tem trenutku, ko govorimo o zaščiti, najpomembnejše cepivo". Prvi odmerek po treh tednih že zaščiti cepljenega, drugi odmerek sledi po 12 tednih oziroma treh mesecih. In potem sledi še šestmesečno obdobje, kar pomeni, da nas AstraZeneca zaščiti za devet mesecev. "Tisti, ki se bodo cepili prihodnji teden, bodo zaščiteni praktično do božiča, zato je to res zelo učinkovito cepivo, za katerega upamo, da ga bomo dobivali v ustreznih količinah," je dodal.

Marca pričakujejo okoli 240 tisoč odmerkov cepiva

Izračun vlade pravi, da bodo v mesecu marcu dobili še več kot sto tisoč odmerkov AstraZenece, pričakujejo 30 tisoč odmerkov Moderne in nekaj manj kot sto tisoč odmerkov cepiva Pfizer. Kacin je dodal, da to pomeni, da se bomo v marcu prvič soočili z možnostjo, da cepimo z okoli 240 tisoč odmerki.

Da bi vse to teklo čimbolj učinkovito, bo prevzem cepiv, njihovo prepakiranje, dostavo in pobiranje ostankov prevzela koncesionarska družba. "Za partnerja smo izbrali podjetje Salus, ki je največji trgovec v Sloveniji na področju medicinske opreme, zdravil in cepiv. Tam so zagotovljeni tudi ustrezni skladišči prostori z izredno nizkimi temepraturami, tako da lahko sprejemamo in distribuiramo velike količine cepiva Pfizer," je povedal Kacin. Znesek pogodbe s podjetjem je manjši kot milijon evrov.

Po Kacinovih besedah nas prihodnji teden čaka velik zalogaj, saj je treba nadaljevati s cepljenjem starejših, s testiranjem učiteljev ter množičnem cepljenjem učiteljev, vzgojiteljev in drugih struktur, na primer voznikov, ki vozijo otroke v šolo. "Z AstraZeneco bomo lahko v izredno kratkem časi zaščitili izredni veliko ljudi," je poudaril. S tem cepivom je bilo cepljenih že okoli 15 tisoč ljudi, še 15 tisoč pa jih bo cepivo prejelo v tem tednu.

Na dan bi lahko cepili okoli 30 tisoč ljudi

Na novinarsko vprašanje, koliko ljudi bi lahko cepili, je Kacin odgovoril, da bi morali na mesec cepiti med 500 tisoč in 600 tisoč ljudi. Če to delimo na tedne, dobimo 150 tisoč na teden oziroma 30 tisoč na dan na višku cepilne sezone. A to bo izvedljivo le v primeru, če dobimo dovolj cepiv. Dodal je, da je cilj, da do konca julija precepimo vsaj 50 odstotkov prebivalstva, dosegljiv. Naše ambicije pa so večje.