Bruselj Sloveniji za reforme okoli sto milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija je danes predstavila podroben predlog za nova instrumenta v sklopu predlaganega večletnega proračuna za obdobje 2021-2027 v podporo strukturnim reformam in naložbam. Zagotovila naj bi stabilno območje evra, ki je pogoj za delovna mesta, rast in socialno pravičnost v celotni EU, poudarjajo v Bruslju.

Prvi instrument je program v podporo reformam, v katerem bo na voljo 22 milijard evrov, izraženo v stalnih cenah. Za Slovenijo Bruselj v slovem predlogu predvideva okoli 100 milijonov evrov.

Ponujal bo finančno in tehnično podporo vsem članicam pri izvajanju prednostnih reform, zlasti v sklopu evropskega semestra, cikla tesnejšega usklajevanja proračunskih in gospodarskih politik članic, uvedenega sredi krize leta 2011 s ciljem preprečitve novih kriz.

V tem okviru je predvidena tudi posebna podpora članicam brez evra pri njihovih prizadevanjih za uvedbo skupne evropske valute.

Drugi instrument bo ščitil naložbe v primeru šokov

Drugi instrument, ki naj bi razpolagal z okoli 26,4 milijarde evrov, izraženo v stalnih cenah, je namenjen zaščiti naložb v primeru velikih asimetričnih šokov. Članice, ki bi drsele v krizo, naj bi dobile finančno podporo v obliki posojil, da ne bo treba rezati naložb.

Po kohezijskem sklopu v torek in predlogih za financiranje socialne politike, izobraževanja in kulture v sredo bo to tretji sklop sektorskih predlogov v okviru večletnega evropskega proračuna za obdobje 2021-2017.

V petek sledijo podrobni predlogi za financiranje skupne kmetijske politike, nato pa do 14. junija še predlogi za preostale politike.