NLB končala posvojitev beograjske banke

Po Brodnjakovih besedah je NLB sposobna kupiti drugo banko oziroma portfelj na kateremkoli trgu, kjer poslujejo, ter tudi na drugih trgih v regiji, in tako postati pravi regijski prvak. "Najboljše za NLB Skupino šele prihaja," je še poudaril.

Po pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj se je uspešno zaključil postopek združitve beograjske Komercijalne banke in NLB banke Beograd. Nova združena banka bo od sobote naprej tako poslovala pod imenom NLB Komercijalna banka, so prek spletnih strani Ljubljanske borze danes sporočili iz NLB.

"To je prvi od zadnjih korakov v tem dolgem in zahtevnem procesu združitve NLB Banke Beograd in Komercijalne Banke Beograd v NLB Komercijalno banko," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Kot je pojasnil, bo v naslednjih dneh v Srbiji potekal proces operativne združitve, na katerega se je ekipa temeljito pripravila.

Brodnjak je ob tem zagotovil, da bo NLB Komercijalna banka ostal zavezana svojemu strateškemu cilju krepitve svojih storitev in vodilnega položaja na srbskem trgu.

Brodnjak: Banke v skupini NLB bodo uspešno rasle

"Banke v NLB Skupini bodo še naprej uspešno rasle in svoj tržni delež povečevale organsko, vendar pa pozorno spremljamo razvoj dogajanja v svoji domači regiji, jugovzhodni Evropi, ter se ne bomo izognili analiziranju in obravnavi morebitnih priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti tudi s prevzemi in združitvami," je zatrdil.

Postopek nakupa sklenjen pred koncem leta 2020

NLB je pogodbo o nakupu Komercijalne banke s srbsko vlado podpisala februarja 2020, za 83,23-odstotni delež pa je vključno z natečenimi obrestmi odštela 394,7 milijona evrov. Postopek nakupa je bil sklenjen tik pred koncem leta 2020, ponudbo za prevzem preostalega deleža banke s sedežem v Beogradu pa je nato objavila marca 2021.

Da bo združitev Komercijalne banke in NLB banke Beograd končana do konca aprila, je Brodnjak sicer v začetku februarja letos potrdil za srbsko tiskovno agencijo Tanjug.