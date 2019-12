Brezovniku zavrnili napredovanje v redno profesuro

Senatorji Univerze v Mariboru so po poročanju medijev zavrnili habilitacijo v redno profesuro Boštjanu Brezovniku s pravne fakultete, ki se je v minulih dneh znašel pod plazom očitkov o domnevnem plagiatorstvu in zaslužkarstvu od projekta pokrajin. Brezovnik očitke zavrača in meni, da gre le za poskus diskreditacije njegovega dela.

Brezovnika je javnost v zadnjem obdobju spoznala predvsem kot vodjo strokovne skupine v novem poskusu ustanavljanja pokrajin.

Senatorji so sledili glasovanju habilitacijske komisije, ta Brezovniku po poročanju Večera in Televizije Slovenija ni pokazala rdečega kartona zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev - tem je zadostil -, ampak zaradi primera izpred šestih let. O tem je pred dnevi poročal tudi portal 24ur.com.

Poskušala sta objaviti članek pod svojim imenom

Leta 2013 naj bi si bil namreč Brezovnik in njegov tesni sodelavec Jan Žan Oplotnik, sicer nekdanji prorektor in kandidat za rektorja, prisvojila članek Brezovnikovega mentorja Boža Grafenauerja in ga poskušala objaviti pod svojim imenom, vendar je to preprečil Grafenauer, ker je članek po naključju dobil v recenzijo.

Brezovnik, sicer soavtor Grafenauerjevega članka, je pojasnjeval, da Oplotnik ni vedel, da je avtor tudi Grafenauer, in da je članek v objavo poslal brez Brezovnikove vednosti. Oplotnik je zgodbo potrdil, zadeva se je končala z opravičilom in razgovorom pri tedanjem dekanu pravne fakultete Saši Preliču, ki takrat ni uvedel nobenih sankcij.

Ker gre za staro zadevo, je Brezovnik prepričan, da gre pri zavrnitvi habilitacije v redno profesuro za obračunavanje z njim. Po njegovih besedah mu rektorat in vodstvo pravne fakultete neupravičeno pripisujeta odgovornost v zvezi z razkritji družbe Ernst & Young, ki so bila pripravljena v času, ko je bil Oplotnik prorektor za finance, in ker mu, kot navaja, zamerijo opozarjanje na "slabo poslovanje" pravne fakultete, odkar jo vodi dekanja Vesna Rijavec. "To je poskus diskreditacije zaradi mojega vodenja projekta priprave pokrajinske zakonodaje," je prepričan.

Ni šlo za osebno obračunavanje

Rektor mariborske univerze Zdravko Kačič je za TV Slovenija ob tem dejal, da gre pri izvolitvah za rednega profesorja za oceno vsega delovanja posameznega kandidata. Zatrdil je tudi, da v tem primeru ni šlo za nobeno osebno obračunavanje, da pa je jasno, kakšni so standardi delovanja univerze in kaj pričakujejo od zaposlenih.

Neuspela habilitacija po poročanju Večera pomeni, da bo Brezovnik ostal brez službe na univerzi. Lahko bi sicer senat matične fakultete zaprosil za ponovno izvolitev v izrednega profesorja, a se za to ne bo odločil, ker, kot pravi, ve, da bo zavrnjen. Bo pa sprožil tožbo na upravnem sodišču.

V zadnjih dneh so se nanj vsuli tudi očitki o podjetništvu v okviru njegovega Inštituta za lokalno samoupravo Maribor. Kot je poročal 24ur.com, naj bi med drugim občinam zaračunaval dostop do dokumentov, ki so sicer prosto dostopni. Med njimi so vzorci statutov, ki jih sicer na spletu lahko najdejo brezplačno. Prav tako naj bi po poročanju portala občinam svetoval med delovnim časom na fakulteti.