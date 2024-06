Včerajšnjemu nevarnemu ravnanju voznikov na gorenjski avtocesti, ko sta dva moška v času zastoja, ki je nastal zaradi prometne nesreče, izstopila iz vozila in se sprehajala po avtocesti, se pridružuje še en brezbrižni voznik, ki je izkoristil reševalni pas. Posnetek, ki je nastal med Logatcem in Vrhniko, so objavili na Facebook profilu Ustvarimo reševalni pas.

Nevladna organizacija Ustvarimo reševalni pas voznike ozavešča, kako pravilno ravnati ob prometnih zastojih na avtocestah in kako pomembno je ob prometni nesreči ustvariti reševalni pas, saj s tem lahko rešimo življenje.

Potem ko so včeraj objavili posnetek neodgovornega ravnanja dveh voznikov, ki sta se med čakanjem odstranjevanja nesreče odločila, da se sprehodita po avtocesti, zdaj razburja še posnetek voznika, ki se je brezbrižno peljal po reševalnem pasu, ki so ga odgovorni vozniki ustvarili na avtocesti med Logatcem in Vrhniko.

Kot so zapisali gre za "primitivca iz tujine", ki nima nikakršnega opravičila za to dejanje. "Gre pa tukaj vsaj za priključitev intervencijskemu vozilu, ki je po zakonu sankcioniran z globo 300 evrov. Če ga dobijo seveda. Poleg tega povzroča nevarnost tako zase, za ekipo v intervencijskem vozilu ter tistega, ki potrebuje njeno pomoč," so zapisali ob objavi posnetka.

Ob tem so vlado znova pozvali, naj sprejme ostrejše sankcije za voznike, ki izkoriščajo reševalni pas. Predlog je sicer zapisan v resoluciji, ki tovrstno početje opredeli kot hujši prometni prekršek.

Na primorski avtocesti že nastajajo zastoji

Povečan promet gre pričakovati iz smeri Avstrije proti Hrvaški in na cestah proti turističnim krajem. Največja gneča bo na ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Kopru ter na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško.

Zastoji že nastajajo na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru, potovalni čas se podaljša za okoli 20 minut. Kolona vozil je nastala na koncu podravske avtoceste pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer vozniki čakajo pol ure.

Preden se odpravite na pot, preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah