Tudi to poletje bo promet, še zlasti ob petkih in sobotah, občutno povečan na cestah proti Hrvaški, v obratni smeri pa ob sobotah in nedeljah. Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) voznike opozarja, da se morajo ustrezno pripraviti z načrtovanjem poti, preverjanjem aktualnih informacij o državi, v katero potujejo, ter stanja na cestah.

Na AMZS voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti in le s tehnično brezhibnim ter ustrezno servisiranim vozilom in pravilno naloženo prtljago. Poudarjajo, da je zelo pomembno, kdaj odrinejo na pot, saj se gneči lahko izognejo z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov. Potovanje lahko zaradi morebitnih zastojev traja dlje časa, zato je s sabo priporočljivo imeti dovolj vode in tudi kakšen prigrizek ter seveda poln rezervoar goriva oziroma dovolj energije v električnem vozilu. Če se vozilo okvari ali poškoduje v prometni nesreči, naj velja previdnost glede nepooblaščenih izvajalcev pomoči na cesti.

Slovenske ceste še bolj obremenjene kot lani

Po nekaterih ocenah bodo slovenske ceste v primerjavi s preteklim letom to poletje še dodatno obremenjene na račun tujih voznikov, ki potujejo na počitnice proti morju in drugim turističnim krajem. Avstrijska avto-moto zveza ÖAMTC denimo napoveduje, da naj bi v ali čez Slovenijo potovalo okoli šest odstotkov več avstrijskih državljanov kot lani. Na AMZS zato znova poudarjajo, da že vsakdanji zastoji kažejo na dejstvo, da kapaciteta določenih delov avtocestnega sistema in nekaterih drugih cest ni več ustrezna. Edina kratkoročna rešitev je, da skušamo sami storiti vse, kar lahko, da se izognemo zastojem.

"Podobno kot v preteklih letih že ta konec tedna pričakujemo na naših cestah več turistov iz smeri Avstrije proti Hrvaški, podobno tudi v nedeljo v obratni smeri. Še več prometa pričakujemo od naslednjega konca tedna, ko se počitnice začnejo tudi v delu Avstrije in Švice, na Slovaškem, Češkem, nato pa še v Nemčiji in preostalih evropskih državah, zato bodo zelo obremenjeni vsi nadaljnji počitniški konci tednov," so na AMZS povzeli besede Matica Zupančiča iz AMZS informacijskega centra.

Zupančič je voznikom svetoval, da se na pot ne odpravijo v času prometnih konic. Ob tem je dodal, naj vozniki upoštevajo, da je vlada sprejela odlok o podaljšanju nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki bo veljal do 21. decembra. Prav tako Italija in Avstrija izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Glede ravnanja v zastojih je poudaril tudi pomen reševalnega pasu.

Ustvarite reševalni pas in ne zapuščajte vozila

"Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu," je dejal. Na avtocesti ali hitri cesti se morajo vozniki, takoj ko opazijo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če so na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas, če so na voznem pasu. Ob tem je še povedal, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno.

Voznike opozarjajo, da je puščanje otrok in živali v pregretih avtomobilih smrtno nevarno. Že pri zunanji temperaturi 20 stopinj Celzija je po petih minutah notranjost avta segreta na 24 – po 30 minutah je v notranjosti že za 16 stopinj Celzija bolj vroče, po eni uri pa je temperatura notranjosti že 46 stopinj Celzija.

Kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah, lahko preverite spodaj: