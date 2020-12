Brez popusta: vinjeta prihodnje leto ne bo cenejša

Predlog zakona je v parlamentarno obravnavo vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper (SAB). Predlagatelji želijo povrniti domnevno škodo imetnikom letnih vinjet, ki naj bi nastala zaradi najmanj trimesečne nezmožnosti uporabe cestninskih cest v letu 2020, poroča STA.

Nezmožnost uporabe cestninskih cest je po mnenju predlagateljev nastopila zaradi sprejetja odlokov za zajezitev epidemije bolezni covid-19, ko je bilo prepovedano gibanje med občinami in statističnimi regijami. Predlagajo, da bi se imetnikom letnih vinjet za leto 2020 priznal 25-odstotni popust pri nakupu letne vinjete za leto 2021.

Plača se uporaba za določen čas, ne število kilometrov

Foto: STA Vlada je poudarila, da se z vinjeto plačuje pravica do uporabe cestninskih cest za določen čas, ne glede na to, koliko kilometrov vozilo v resnici opravi po cestninskih cestah. "Če zaradi ukrepa prepovedi prehajanja občinskih meja določen uporabnik ni mogel v drugo občino, to v praksi še ne pomeni, da cestninske ceste tudi ni uporabljal," so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji.

Kljub omejitvam gibanja med občinami so veljale številne izjeme, ko je bilo gibanje med občinami vseeno dovoljeno. Med temi izjemami sta na primer prihod in odhod na delo: razlog, zaradi katerega je velika večina uporabnikov omrežje avtocest in hitrih cest vseeno uporabljala tudi v obdobju, ko so sicer veljale splošne omejitve, če ne vsak dan, pa vsaj nekajkrat na mesec, meni vlada.

Dars je zagotavljal razpoložljivost brez omejitev

Ob tem je upravljavec avtocest Dars ves čas zagotavljal razpoložljivost omrežja vsem uporabnikom brez omejitev. Poleg rednega vzdrževanja so se vseskozi izvajala tudi popravila poškodovanih vozišč, s čimer se zagotavljajo boljši pogoji uporabe avtocest in večja prometna varnost, so argumenti, s katerimi vlada nasprotuje predlogu, poroča STA.

Ministrski zbor je opozoril še, da ni nobenega ustreznega instrumenta, s katerim bi lahko preverili oziroma bi lahko uporabniki lahko dokazali, da v tem obdobju niso uporabljali cestninskih cest in so posledično upravičeni do popusta. Zgolj dokazilo o nakupu letne vinjete za leto 2020 ni in ne more biti podlaga za povračilo kakršnih koli stroškov v zvezi z nakupom letne vinjete za leto 2021, menijo. Predlog pa po njihovem mnenju tudi ni tehnično izvedljiv oziroma bi izvedba ob izgubi prihodka Darsu tudi povzročila znatne stroške.