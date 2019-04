Brecelj razkriva, kako stranka SMC obvladuje zdravstvo #video

Onkološki inštitut je komaj splaval iz rdečih številk, a mu grozi, da bo spet potonil v težave. Druge bolnišnice s podobnim vodstvom tonejo v izgube. Lani je kar polovica, to je 13 od 26ih slovenskih bolnišnic, zaključila z izgubo v skupni višini 38 milijonov evrov.

Na podlagi preteklega dela ima letos Onkološki inštitut sicer štiri milijone evrov plusa, lahko pa bi bil še precej višji, če bi jim to dovolili v svetu zavoda, je v enem od intervjujev opozoril prvi slovenski žvižgač, kirurg Erik Brecelj. Tam namreč sedijo kar trije predstavniki SMC, stranke, ki po njegovem blokira pozitivne procese. Potem so tu še lobiji, ki v rokah očitno še vedno držijo niti vodenja.

Komaj smo splavali iz rdečih številk, pravi Brecelj. Statut, ki smo ga smo ga v prejšnjem svetu spremenili prav zato, da lobiji na inštitutu ne bi več imeli vpliva, pa zdaj hočejo spremeniti nazaj. Brecelj pojasnjuje, da so rešitve zelo enostavne, če bi jih politika želela sprejeti in poudarja, da je predpogoj izločanje lobijev.

Brecelj s plastičnim prikazom stanja

V intervjuju za časopis je pred časom dejal tudi, da je stranka SMC zablokirala organizacijski proces bolnice. "Obenem ščiti ljudi, ki so v preteklosti naredili veliko škodljivega. Na inštitutu smo dobesedno postali talci te stranke. Podobne zgodbe slišim tudi iz drugih bolnic."

''Pomembna članica SMC Ana Žličar je bivša direktorica Onkološkega inštituta. Računsko sodišče je za leto 2009, recimo, pri njej odkrilo za 14 milijonov evrov nezakonito izpeljanih nabav. Naredila je sedem milijonov izgube, ki jo zdaj vsako leto sproti odplačujemo zaposleni na inštitutu. Z garanjem, nadurami in izostankom nagrad. In to, kako to izgubo pokrivamo, zdaj nadzira Ana Žličar," je povedal.

Bo imel dovolj moči, da po mizi udari novi minister?

Brecelj sicer priznava, da ne pozna Šabedra, ga pa veseli njegovo manedžersko ozadje. Poudarja, da se bo njegovo mnenje o novem ministru izoblikovalo šele takrat, ko bo minister obveščen o težavah na Onkološkem inštitutu in, ko se bo lotil dela. Od Šabedra pričakuje zamenjavo sveta zavoda. "Če tega ne naredi, mu javno povem, da podpira korupcijo," je povedal.