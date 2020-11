Bolnišnice bodo lahko uporabljale ventilatorje Bellavista

Agencija za zdravila in medicinske pripomočke je dovolila uporabo medicinskih ventilatorjev Bellavista v bolnišnicah. Gre za 46 naprav, ki jih je vladi dobavilo Gorenje in je zdaj zagotovilo vse potrebne certifikate, je poročala TV Slovenija. Ventilatorje bodo na zahtevo bolnišnic izpopolnili, nato jih bodo predali v uporabo, med drugim na Golnik in v UKC Maribor.

Gorenje, ki je dobavilo omenjene ventilatorje, je pred dnevi po poročanju STA Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP ) in zavodu za blagovne rezerve poslalo dokumentacijo z verificiranimi CE certifikati za ventilatorje. Kot so potrdili v Gorenju, je verifikacija CE certifikatov in vsi s tem povezani sanacijski postopki za ventilatorje Bellavista uspešno zaključena in potrjena od proizvajalca. JAZMP pa je zdaj po poročanju TV Slovenija razveljavila odločbo o začasni prepovedi uporabe aparatov, ki je bila izdana bolnišnicam.

Za en ventilator je država odštela 36 tisoč evrov

Zavod za blagovne rezerve je z Gorenjem, od katerega je 17. marca prejel ponudbo za ventilatorje Bellavista 1000, pogodbo sklenil dva dni pozneje. Za en ventilator so odšteli 36.104 evra, torej skupaj za 46 ventilatorjev 1,66 milijona evrov. Ventilatorji so bili razdeljeni v šest bolnišnic - Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik, splošne bolnišnice Izola, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec ter Univerzitetni klinični center Maribor, navaja STA.

Agencija je avgusta uporabo ventilatorjev prepovedala

Te so avgusta od JAZMP dobile začasno prepoved uporabe omenjenih ventilatorjev, saj so bili originalno certificirani za kitajski trg, čeprav gre za ventilatorje švicarskega proizvajalca. Nato je JAZMP 17. septembra zavodu za blagovne rezerve, ki je uvozil te ventilatorje v Slovenijo, odredila odpravo ugotovljenih neskladnosti, je še poročala STA.