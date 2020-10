Bolnišnica v Topolšici naj bi bila namenjena bolnikom s covid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bolnišnica Topolšica uradno še ni imenovana za tovrstno bolnišnico, je pa bil minister Tomaž Gantar tam že na sestanku. Po njegovih besedah si med drugim za to prizadevajo, da ne bi zapirali dejavnosti na vseh področjih, piše STA.

Dejavnosti bodo prevzele druge bolnišnice

Vsebinsko lahko dejavnosti Bolnišnice Topolšica prevzamejo tudi druge bolnišnice, je dodal. Tudi o tem se je minister danes pogovarjal s predstavniki slovenjgraške bolnišnice, kjer so po njegovih besedah tudi pripravljeni na to.

Potrebovali bi dodatno kadrovsko pomoč

Če bo prišlo do ureditve Bolnišnice Topolšica v bolnišnico za covid-19, bi tam potrebovali dodatno kadrovsko pomoč, vsekakor pa bi bila ta potrebna v primeru intenzivnega zdravljenja, je dejal minister po poročanju STA. Ob tem je izpostavil skrb vzbujajoč trend naraščanja števila okuženih pri nas, zato pripravljajo dodatne ukrepe in zato si tudi prizadevajo za dodatne postelje za bolnike s covid-19 v bolnišnicah. V torek so v Sloveniji potrdili rekordnih 356 novih okužb, navaja STA.