Bojan Požar mora še danes za rešetke

Bojan Požar, novinar in lastnik spletnega portala Požareport ter voditelj oddaje Ura moči na Planet TV, je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bo najbrž že danes končal v priporu. Čeprav ima 24 ur časa za pritožbo na vrhovno sodišče, ta ne zadrži njegove aretacije in pripora.

"Vse kaže, da bom že danes končal v priporu, ki bo trajal do prvega naslednjega naroka oziroma največ do 30 dni. Samo zato, ker sem 16. marca manjkal na obravnavi pred višjim sodiščem, kjer moja udeležba ni bila obvezna. Gre za postopek, v katerem sem bil na prvi stopnji tudi oproščen," je na Twitterju objavil Požar in priložil vabilo sodišča na obravnavo, ki se je ni udeležil.

Sklep o priporu je bil po njegovih navedbah izdan danes. Dodal je, da zdaj sicer odhaja na snemanje oddaje Ura moči na Planetu, kaj se bo dogajalo pozneje, pa žal ne ve.

Vse to po njegovih besedah pomeni, da ga bodo kot novinarja fizično že čez nekaj ur odstranili (priprli) za ves čas predvolilne kampanje, torej natančno do 25. aprila. "Mimogrede, to ni šala, niti PR ali marketing, ampak žal gre zares," je zapisal. Ob tem je označil ministrstvo za pravosodje, vrhovno sodišče, Policijo in obe novinarski združenji.