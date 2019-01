Jim bo uspelo rešiti dvoletnika, ki je padel v vrtino? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrtina ni dovolj široka, da bi vanjo zlezel odrasel reševalec. Bitka s časom je neizprosna, načina, kako rešiti otroka, reševalci še niso našli, luknja pa se je vmes celo delno zasula. Na pomoč so priskočili strokovnjaki iz Čila, ki so pred devetimi leti rešili ujete rudarje, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Do dvoletnika, ki je padel v 107 metrov globoko in 25 centimetrov široko luknjo, so se poskušali prebiti tudi s kamero, a jim je uspelo priti le na približno 80 metrov globine, luknja je tam namreč zasuta.