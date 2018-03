Bodo čez praznike dežurne ambulante in lekarne spet pokale po šivih?

Tako kot ob koncih tedna so tudi za praznike, torej tudi na velikonočni ponedeljek, zdravstveni domovi in lekarne zaprti, delujejo le dežurne ambulante in lekarne. Te so ob dela prostih dnevih pogosto zelo polne, pa čeprav pri veliko obravnavanih bolnikih lahko počakalo na redno obravnavo pri osebnem zdravniku.

Dežurne ambulante in ambulante nujne medicinske pomoči delujejo po vsej državi. Če ne veste, katera je vašemu kraju najbližja, pri pristojnem zdravstvenem domu preverite sami. Dežurne ambulante so odprte med tednom ponoči, ko so zdravstveni domovi zaprti (ponekod delujejo od 19. do 7. ure, spet drugje od 20. do 7. ure), med vikendi in prazniki. Poleg obravnave v ambulanti nudijo nujno medicinsko pomoč tudi na domu.

V času velikonočnih praznikov veliko ljudi poišče zdravniško pomoč zaradi prenajedanja in z njim povezanimi hudimi prebavnimi težavami. Foto: Thinkstock

Na mnogih spletnih straneh Služb nujne medicinske pomoči pozivajo, da njihove ambulante obiščejo le tisti, ki imajo hude, nevarne težave in ki ocenijo, da bi njihovo življenje lahko bilo ogroženo. Zdravniki bi celo po zakonu lahko tistim, pri katerih se ob pregledu izkaže, da ni šlo za nujno stanje in da bi lahko počakali na obisk pri osebnem zdravniku, izdali račun in pregled obravnavali kot samoplačniški. Če namreč storitve niso nujne, so po pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije samoplačniške.

Pa vendar bi lahko mnogo ljudi, ki se znajde v dežurnih ambulantah, počakalo na pregled pri osebnem zdravniku. "Takih bolnikov je med prazniki veliko, tudi do polovice vseh obiskovalcev urgence med prazniki," so pojasnili v Zdravstvenem domu Ljubljana – enota Metelkova, kjer nudijo tako splošno kot pediatrično nujno medicinsko pomoč. "Pa vendar je prav vsak bolnik, ki pride na urgenco, pregledan. Nujni bolniki so pregledani takoj oziroma hitro. Medtem ko lahko nenujni bolniki čakajo tudi po več ur." Kar nekaj je v času velikonočnih praznikov tudi takšnih, ki pomoč poiščejo zaradi prenajedanja oziroma hujših prebavnih težav, še povedo.

Sicer pa v urgentnih in dežurnih ambulantah po pravilih ne morete dobiti napotnic za naročene preglede, receptov za zdravila, ki jih redno jemljete, in zdravniških potrdil.

V ambulantah nujne medicinske pomoči imajo prednosti tisti, za katere zdravniki ocenijo, da so življenjsko ogroženi, ostali lahko čakajo tudi po več ur. Foto: Thinkstock

V ambulante nujne medicinske pomoči naj bi tako po predpisih hodili predvsem pacienti z naslednjimi težavami:

Z znaki dušenja, bolečinami v prsih ali znaki izgubljanja zvesti;

Tisti, ki jih hromi del telesa;

Tisti, ki nenadoma dobijo hud glavobol z bruhanjem, motnjami vida, govora, spomina;

Pacienti, ki bruhajo ali izkašljujejo kri ali odvajajo črno, smrdeče, mazavo blato,

Pacienti z zvini, zlomi in drugimi poškodbami, ki zahtevajo takojšnjo specialistično obravnavo;

Bolniki z znaki zastrupitve;

Tisti, ki jim je treba oskrbeti rane;

Tisti, ki imajo kakšne kronične bolezni oziroma zdravstveno stanje, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij;

Pacienti z sumom na infekcije, ki bi lahko privedli so smrtno nevarne sepse;

Pacienti, ki imajo že več dni visoko vročino, ki jim ne pade, ob tem pa so bledikavi, potni, omotični;

Tisti z novonastalimi motnjami srčnega ritma;

Tisti, ki imajo močno boleč in trd trebuh.

Čez praznike boste lahko po zdravila odšli v dežurne lekarne. Foto: Thinkstock

Z zakonom je določeno tudi, da mora biti v vsaki območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odprta vsaj ena lekarna, ki zagotavlja 24-urno oskrbo ljudi z zdravili. V Zakonu o lekarniški dejavnosti je navedeno, da te lekarne s sklepom določi minister za zdravje, so pojasnili v službi za odnose z javnostjo na Ministrstvu za zdravje: