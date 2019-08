Bobnarjeva: Policija uspešno varuje državno mejo

"Glede na trenutne razmere v glavnih izvornih in tranzitnih državah vzdolž migrantske poti, ki prečka Slovenijo, lahko pričakujemo, da se bo povečan obseg nedovoljenih migracij nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih," je opozorila Bobnarjeva. Dodala je, da zato kolegi na terenu prihod novih policistov nadzornikov državne meje "že nestrpno čakajo".

Policijski poklic bi radi približali ljudem

Po njenih besedah so policiji v zadnjem desetletju naložili številne nove naloge, obenem pa se sooča s kadrovskim primanjkljajem: "Zato si v policiji zelo prizadevamo, da bi policijski poklic približali ljudem in zanj navdušili čim več posameznikov." Ob tem je dejala, da je policist nadzornik državne meje ena od specialnosti policijskega poklica.

Kot je pojasnila, so na njegovem seznamu nalog tudi preverjanje upravičenosti zadrževanja na obmejnem pasu, ugotavljanje kraja prečkanja mejne črte, ugotavljanje identitete in pregledovanje dokumentov, zbiranje informacij, osebne preiskave in varnostni pregledi prevoznih sredstev, prijetje oseb in blokada območja.

Foto: STA

V nagovoru je tudi dejala, da je policija vedno izpostavljena budnim očem javnosti in lahko kljub temu, da svoje delo opravlja zakonito in strokovno, naleti na - pogosto neutemeljene - negativne odzive. "Želim, da veste, da bo vodstvo policije vedno zagovarjalo postopke, ki so zakoniti in strokovni ter predstavljajo sorazmeren odgovor na posamezno varnostno situacijo," je poudarila.

Tudi v izjavi za medije ob robu današnje zaprisege nove generacije policistov nadzornikov državne meje je Bobnarjeva izrazila prepričanje, da je policija pri varovanju meje učinkovita, kar po njenih besedah dokazujejo tudi zajetja večjih skupin migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo. V zvezi s pomanjkanjem policijskega kadra je dejala, da bi "v svoje vrste z veseljem sprejeli še 700 dodatnih policistov".

O vaških stražah: "Policija spremlja tudi tovrstne aktivnosti"

Dotaknila se je tudi domnevnega ustanavljanja vaške straže v Beli krajini, o čemer poročajo nekateri mediji. "Policija spremlja tudi tovrstne aktivnosti. Pri tem opozarjamo ljudi na mejo dopustnega ravnanja, predvsem pa jih pozivamo, naj ne počnejo ničesar, kar bi ogrozilo njihovo varnost in pa varnost nekoga drugega," je dejala.

Foto: STA

Dodala je še, da policija zaenkrat ni zaznala, da bi v omenjenem primeru kdorkoli prestopil mejo zakonitega: "Policija obvladuje vso varnostno situacijo v državi. Slovenija je še naprej varna država, policija pa bo poskrbela, da bo takšna tudi ostala."

Policiste in policistke nadzornike državne meje, ki so danes zaprisegli na Policijski akademiji, bodo sicer razporedili po različnih enotah: 15 jih bo odšlo na koprsko policijsko upravo, 13 na novomeško, šest na mariborsko in eden na kranjsko policijsko upravo, en policist pa v specializirano enoto za nadzor meje na Generalni policijski upravi.

Trenutno je v izbirnem postopku še 18 kandidatov, policija pa bo z javnimi objavami še letos iskala dodatne kadre za delo na meji.