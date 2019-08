Policija v vaških stražah na meji ne vidi nič kaznivega

Da bi se zavarovali pred migranti, so domačini v Beli krajini ustanovili vaške straže. Na policiji pravijo, da v teh skupinah ne vidijo nič kaznivega in da z domačini odlično sodelujejo. Odsvetujejo pa nepremišljene aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost.

V Beli krajini na obmejnem območju s Hrvaško patruljirajo posebne skupine ljudi. Sami sebe imenujejo vaška straža, vsak dan pa gre na teren do deset ljudi. Kot pravijo, obmejno območje pregledujejo zaradi varnosti ljudi, saj slovensko-hrvaško mejo na tem območju prečkajo številni migranti.

Migrante naj bi pregnali tudi s streljanjem v zrak

Skupine nadzornikov v vaških stražah sicer naj ne bi bile oborožene, za svoje orožje naj bi uporabljali le svoje glasove. A eden od pripadnikov je za Novo24 razkril, da je njihov član pred tedni migrante pričakal v zasedi v lovski opazovalnici in jih pregnal z rafalom, streljanjem v zrak. Migranti naj bi se pri tem ustrašili in se razbežali nazaj na Hrvaško. Identitete tega člana niso razkrili, saj se bojijo, da ga bo policija preganjala.

V vaških stražah ne vidijo nič kaznivega

Na ministrstvo za notranje zadeve smo poslali vprašanja, ali je formiranje tako imenovanih vaških straž, ki prevzemajo odgovornosti policije, dovoljeno, ali v formaciji vidijo morebitno grožnjo ureditvi in ali bo policija kakorkoli ukrepala ali preverila ljudi, ki sodelujejo pri tem.

Foto: STA

Odgovor smo prejeli z novomeške policijske uprave. Kot so nam povedali, po do zdaj opravljanem preverjanju na območju Policijske uprave Novo mesto niso obravnavali protipravnih ravnanj posameznikov in z njimi niso bili seznanjeni.

Na policiji še pojasnjujejo, da o streljanju niso bili obveščeni, a da bi ukrepali, če bi se na primer izkazalo, da so člani skupine uporabili orožje, da je izbruhnilo streljanje, da je kdo orožje uporabil brez dovoljenja ali je bilo to nezakonito.

Policija z domačini odlično sodeluje

Pojasnjujejo pa, da so v dnevnih stikih z ljudmi, ki živijo na na območju ob državni meji s Hrvaško, in z njimi odlično sodelujejo. "Med opravljanjem nalog varovanja države meje preprečujemo nezakonite prehode državne meje, tudi občani nas obveščajo o pojavu tujcev, ki nezakonito prestopijo državno mejo, in pojavu sumljivih vozil in oseb, ki bi tujcem lahko omogočili nezakoniti prehod ali jih nameravali prepeljati v notranjost države," pravijo.

Dodajajo, da se ob vsakem obvestilu takoj odzovejo, preverijo okoliščine in v primeru izsleditve tujce prevzamejo v nadaljnjo obravnavo.

Občanom odsvetujejo, da izvajajo nepremišljene aktivnosti

Ob izsleditvi najprej poskrbijo za varnost okoliških prebivalcev, lastno varnost in varnost oseb v postopkih. Občanom pa odsvetujejo, da sami vzpostavljajo stik s tujci ali izvajajo kakršnekoli druge nepremišljene aktivnosti, s katerimi bi lahko ogrozili svojo varnost ali ogrožali življenje drugih ljudi.

Foto: STA

Števila policistov, ki dnevno varujejo državno mejo, zaradi operativnih razlogov ne morejo razkriti. Zagotavljajo pa, da mejo nadzirajo učinkovito in da pri nadzoru mejo varujejo tudi z drugimi oblikami policijskega dela in uporabo različnih tehničnih pripomočkov, s katerimi so pri delu še bolj učinkoviti.

"Že večkrat smo poudarili pomen začasnih tehničnih ovir ob meji, ki pa jih upravljamo in nadzorujemo na način, da služijo svojemu namenu, obenem pa je življenje ljudi (dostop do zemljišč, turistična sezona ...) kar najbolj nemoteno."

Zaradi Štajerske varde je moral v zapor

Je pa država zaradi Štajerske varde preganjala Andreja Šiška. Septembra lani so v javnost prišli posnetki oborožene enote, v kateri naj bi bilo zbranih nekaj sto ljudi. Podobno kot vaška straža v Beli krajini so se tudi sami zavzemali za varovanje meje.

Foto: Facebook

Šiška, sicer predsednika Gibanja Zedinjena Slovenija, in nekdanjega člana podmladka SDS Mateja Lesjaka je sodišče spoznalo za kriva ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Šiško je dobil kazen osem mesecev zapora, Lesjak pa pogojni zapor treh mesecev zaradi pomoči pri dejanju.

V enem dnevu čez mejo več ljudi kot v šestih mesecih skupaj

Število nezakonitih prehodov slovenske meje v zadnjem obdobju sicer res narašča, a številke so še vedno precej nižje kot v obdobju begunskega vala pred štirimi leti. Takrat je samo med oktobrom 2015 in januarjem 2016 ozemlje naše države prečkalo 422.700 ljudi, kar je enako dobri petini prebivalstva Slovenije. Za primerjavo: novembra 2015 je čez mejo v Slovenijo v povprečju na dan prišlo več ljudi kot danes v šestih mesecih skupaj.