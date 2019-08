Notranje ministrstvo: vaških straž na meji ne podpiramo

Vlada, ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in policija nasprotujejo ustanavljanju t. i. vaških straž in jih ne podpirajo, so na pismo Alternativne akademije o ustanavljanju posebnih enot na meji s Hrvaško odgovorili na MNZ.

V Beli krajini so domačini, da bi se zavarovali pred migranti, ustanovili t. i. vaške straže. Pripadniki skupine naj bi bili sicer neoboroženi, a po poročanju Nove24 je eden od pripadnikov razkril, da je njihov član pred tedni migrante pričakal v zasedi v lovski opazovalnici in jih pregnal z rafalom, izstreljenim v zrak.

Policija v vaških stražah ni videla nič kaznivega

Na Siol.net smo prejšnji teden na ministrstvo za notranje zadeve poslali vprašanja, ali je oblikovanje vaških straž dovoljeno, ali v formaciji vidijo morebitno grožnjo ureditvi in ali bo policija kakorkoli ukrepala ali preverila ljudi, ki sodelujejo pri tem. Odgovor smo prejeli z novomeške policijske uprave. Povedali so nam, da v teh skupinah ne vidijo nič kaznivega in da z domačini odlično sodelujejo.

Na dogajanje in naš članek so se takrat odzvali tudi v Alternativni akademiji in ministrici za pravosodje Andreji Katič ter ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju v zvezi s tem zastavili nekaj vprašanj. Ob tem so zapisali, da "že dlje časa s hkratnim ogorčenjem in osuplostjo spremljamo anemičnost slovenske vlade in politike v celoti, ki s popolno pasivnostjo spremljata ustanavljanje vojaških parastruktur". Ob tem so v Alternativni akademiji spomnili na Šiškovo gardo in vaške straže v Beli krajini.

Vaškim stražam nasprotujejo in jih ne podpirajo

Vlada, ministrstvo za notranje zadeve in policija izrecno nasprotujejo ustanavljanju t. i. vaških straž in jih ne podpirajo, so v odgovoru zapisali na MNZ. Poudarjajo, da policija skrbno spremlja tovrstne aktivnosti in bo ukrepala ob zaznanju kaznivih dejanj ali prekrškov.

"Vlada in policija se zavedata ustavne pravice posameznika do združevanja, vendar le do takrat, ko takšno združevanje ne posega v naloge, ki jih lahko izvajajo le uradni organi, oziroma dokler delovanje posameznikov v sklopu tovrstnih združevanj ne predstavlja načrtovanja, pripravljanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov, so še zapisali na MNZ.

Na ministrstvu, ki ga vodi Boštjan Poklukar, opozarjajo, da če bodo aktivnosti posameznikov ali skupin vplivale na izvajanje operativnih nalog policije, bo policija zoper njih ukrepala. Foto: Ana Kovač

"Policija je pri opravljanju svojih nalog dolžna spoštovati načelo zakonitosti in uporabiti policijska pooblastila le na podlagi, v obsegu in na način, kot določajo zakon in podzakonski predpisi. Zato pristojni organi odkrivanja in pregona v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili spremljajo tovrstne aktivnosti in bodo v primeru ravnanj v nasprotju z zakonodajo nemudoma tudi izvedli ustrezne zakonske ukrepe zoper tovrstne samoorganizirane skupine," so sporočili z notranjega ministrstva.

Nadzor državne meje lahko opravlja le policija

Pri nadzoru državne meje gre za izvršilno funkcijo države, ki jo je upravičen izvajati le pristojni državni organ – policija. Ta to nalogo dosledno in učinkovito izvaja, menijo na MNZ. Kot so dodali, policija lahko sodeluje s posamezniki ali lokalno skupnostjo, da je pri svojem delu bolj učinkovita.

Policija pobudnike t. i. vojaških straž opozarja na zakonitost njihovih ravnanj, predvsem pa, da pri svojih ravnanjih ne posegajo v pristojnosti državnih organov. Foto: STA

"Delovanje posameznika ali skupin, ki bi se lažno izdajali za uradno ali vojaško osebo ali bi na vidnem mestu nosili orožje ali repliko orožja in s tem vznemirjali ljudi, bi pomenilo kršitev pravnih aktov," so opozorili in dodali, da v takšnih primerih dosledno ukrepajo v okviru svojih pristojnosti.

"Varnostno samoorganiziranje ne pomeni, da policija dela slabo"

"Varnostno samoorganiziranje državljanov nikakor ni dokaz, da policija ne bi dovolj dobro opravljala svojega dela," pravijo. Poudarjajo, da imata ministrstvo za notranje zadeve in policija ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države, zato pristojne institucije spremljajo in proučujejo ravnanja posameznikov, da se lahko takoj in učinkovito odzovejo na morebitna nezakonita dejanja.

Vaške straže obsojajo tudi pri Katičevi

Formiranje vaških straž obsojajo tudi na pravosodnem ministrstvu. Kot so zapisali, so oblastvene naloge, kot je na primer zagotavljanje javnega reda in miru, pridržane le oblastnim organom.