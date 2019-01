Bo minister Pikalo zaradi odvzema denarja priznanemu zdravniku odstopil? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kardiolog in specialist interne medicine v ljubljanskem kliničnem centru Marko Noč je po 14 letih ostal brez javnega denarja za svoj raziskovalni program. Čeprav je Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) njegov program ocenila pozitivno in sklenila, da rezultati programa upravičujejo vlaganje javnih sredstev, je šolski minister Jernej Pikalo decembra lani s sklepom potrdil ukinitev programa.

V sistemu, ki je okužen s korupcijo, se je Noč proslavil kot žvižgač v primeru nabave žilnih opornic. Mnogi so prepričani, da je ravno zato ostal brez financiranja svojega programa.

Noč: Želim, da priznajo napako

"Najprej si želim, da spoznajo in priznajo napako ter nam vrnejo raziskovalni program. Predvsem zaradi mojih sodelavcev. Kar se tiče odstopov, jaz sem zdravnik, raziskovalec, nisem politik, ampak če bi bil jaz osebno v takšni situaciji, ne bi imel dvomov, kaj narediti," je na vprašanje, ali bi moral minister za izobraževanje Jernej Pikalo zaradi objektivne odgovornosti odstopiti s položaja, odgovoril Noč.

Pod sklep, da po 14 letih ukinejo raziskovalni program, nad katerim je bedela ekipa pod vodstvom Noča, se je decembra lani podpisal minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Foto: Nebojša Tejič/STA

Ministra smo zato povprašali, ali bo odstopil s položaja. Njegov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

"Jaz sem najbolj prizadet zaradi človeške plati. Izredno sovražim dvoličnost, zahrbtnost in hinavščino. Šele ko sem zadevo prespal, sem začel razmišljati o vsebinski plati te odločbe. Takrat sem se odločil, da je to šlo predaleč in da bom uporabil vsa pravna sredstva, da ta denar vrnem naši raziskovalni skupini," je v oddaji Argument na Planet TV še poudaril Noč.