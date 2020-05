Blagovne rezerve podpisale sporazum z Geneplanetom, Acron pozvale k spremembi cen

Zavod za blagovne rezerve je danes s podjetjem Geneplanet podpisal sporazum o vračilu nekaterih že dobavljenih ventilatorjev in pretrgal pogodbo za še nedobavljene. Vračilo denarja pričakujejo v osmih dneh. Podjetje Acron pa so pozvali k modulaciji cen in dobavnih rokov za zaščitne maske, so pojasnili za STA.

Podjetje Geneplanet je namreč po medijskem poročanju o domnevni neustreznosti ventilatorjev za zdravljenje bolezni covid-19 predlagalo sporazumno razvezo pogodb za njihovo dobavo. Zavod za blagovne rezerve, ki je sledil odločitvi ministrstva za zdravje in njegove posvetovalne skupine, bo tako obdržal 90 dobavljenih in po zdravstvenih ustanovah že razdeljenih ventilatorjev znamke Siriusmed R30, 20 že dobavljenih bo dobavitelju vrnil, pogodba za 110 še nedobavljenih pa je prekinjena, poroča STA.

Omenjenih 20 še neuporabljenih ventilatorjev bo dobavitelj v osmih dneh od sklenitve sporazuma prevzel v skladišču v Rojah, prav tako bo v osmih dneh vrnil prejeti avans, so navedli v zavodu za blagovne rezerve.

Ventilatorji naj bi bili sicer ustrezni ob nakupu dodatne opreme. Na zavodu so v zvezi s tem pred dnevi za STA pojasnili, da dodatna oprema ni predmet sklenjenih pogodb med zavodom in družbo Geneplanet. "Za njeno nabavo bo treba skladno s predpisi izvesti potrebne aktivnosti. Zato tudi o končni ceni dodatne opreme v tem trenutku ne moremo govoriti," so dodali.

Acron pozvali k spremembi cen

Potrdili so tudi, da je zavod na sestanku pozval predstavnike podjetja Acron k modulaciji cen in dobavnih rokov za zaščitno opremo. V podjetju Acron, ki je državi dobavilo del zaščitnih mask iz Kitajske, so sicer prek svojega pravnega zastopnika Velimirja Cugmasa zavrnili navedbe, da naj bi bili njihova dokumentacija in certifikati ponarejeni, zaščitne maske pa nevarne za uporabo.

Na zavodu za blagovne rezerve so na vprašanje, ali še zaupajo podjetju Bureau Veritas, ki je preverjalo certifikate, odgovorili, da ustreznost certifikatov in druge strokovne presoje za zavod opravlja omenjena družba, "ki je uveljavljena strokovna družba za opravljanje tovrstnih storitev". "Zavod za blagovne rezerve ne poseduje kompetenc za presojanje ustreznosti, zato je za to področje najel zunanjo strokovno podporo," so še dodali.

Spletni portal 24ur je namreč v ponedeljek poročal, da naj bi po preverjanju dokumentov pri kitajskem laboratoriju Huaxun ugotovili, da certifikat za maske pri njih ni bil izdan in da navedenega proizvajalca ne poznajo.

Odvetnik Cugmas pa je nato medijem zagotovil, da so vsi izdelki, ki so jih dobavili, ustrezni. Po njegovih navedbah so bili prvi dobavitelj mask v takrat še prazna skladišča zavoda za blagovne rezerve, hkrati pa nekajkrat tudi žrtev medijskih neresnic.

Odvetnik je na ogled postavil originalne dokumente, s katerimi Acron dokazuje, da dokumentacija ni ponarejena. Po njegovih zagotovilih certifikatov ne skrivajo pred nikomer, zavod za blagovne rezerve pa je priskrbel strokovno usposobljeno podjetje za nadzor kakovosti in količine dobavljenega blaga.

Acron ne verjame navedbam omenjenega spletnega portala, da naj bi jim Andy Dhang iz laboratorija Huaxun zatrdil, da certifikat pri njih ni bil izdan. Original, ki ga je pokazal medijem, ima namreč žig in njegov podpis, zato je po Cugmasovem mnenju v resnici vprašanje, kdo je omenjenemu mediju odgovarjal na njihovo povpraševanje. Z originalom je zavrnil še drugo navedbo, da naj bi bil ponarejen tudi certifikat podjetja Zhejiang Hongyu medicali commodity, ki naj ne bi imel vodnega tiska.