Bik divjal in napadal v okolici Žalca, prisiljeni so bili v streljanje

Bika so zaradi agresivnosti ustrelili. Škodo je povzročil na več ograjah in objektih. O celotni zadevi policisti še zbirajo obvestila. Foto: Getty Images

Na območju Žalca so imeli v ponedeljek hude preglavice zaradi razjarjenega bika, ki je prestrašil več občanov Polzele, Založ in okoliških zaselkov, potem ko je pobegnil s kmetije. Ker ga niso mogli umiriti, so ga ustrelili.

Včerajšnje dogajanje je v okolici Žalca v dobršni meri zaznamoval razjarjen bik, ki je prestrašil več občanov Polzele, Založ in okoliških zaselkov, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Bik pobegnil, kmet ga ni našel

Bik je že pred dnevi pobegnil s kmetije na območju Šmartnega ob Paki, lastnik pa ga kljub iskanju ni našel. Pobeglega bika so občani opazili v ponedeljek okoli 15.30 med Podvinom in Polzelo, v bližini križišča za Goro Oljko in nato v središču Polzele, kjer se je zagnal v občana, ki je na srečo pobegnil.

Bik je nato odšel do bližnje kmetije na območju Založ, kjer je v hlevu napadel lastnika, ki se mu je uspelo ubraniti. Iz hleva je pobegnil na dvorišče bližnje stanovanjske hiše.

Prisiljeni v streljanje

"Policisti so na kraju stanovalce takoj napotili v stanovanjsko hišo, agresivnemu biku pa so poskušali omejiti gibanje in ga umiriti. Ker je postajal vedno bolj agresiven in nevaren, so ga bili prisiljeni ustreliti. V streljanju ni bil ogrožen nihče od občanov. Bik po do zdaj zbranih podatkih ni poškodoval nikogar od občanov, do kakšne posamezne poškodbe je morebiti prišlo, ko so se mu občani, ki jih je napadal, umikali in bežali," so še v poročilu zapisali na Policijski upravi Celje.