Bi imeli stojnico v Centru za tujce v Postojni? Najem: najmanj pet evrov plus DDV.

Policija v nastanitvenem Centru za tujce Postojna oddaja poslovni prostor, kjer lahko prodajate blago in predmete za osebno uporabo tujcem. Za 12,7 kvadratnega metra velik prostor je treba ponuditi vsaj pet evrov.

Poslovni prostor se oddaja na naslovu Veliki otok 44z v Postojni, med pogoji za 12,7 kvadratnega metra velik prostor pa je zapisano, da mora biti odprt vsaj trikrat v tednu in po predhodnem dogovoru o delovnem času. Opremljen je z dvema mizama in dvema klopema, ima pa tudi tri električne vtičnice in brezžično povezavo.

Prostor se oddaja za dve leti s trimesečnim odpovednim rokom. Policija ponudbe zbira do 22. junija, najnižja ponudba pa ne sme biti nižja od petih evrov brez DDV. V uporabnino so všteti tudi obratovalni stroški, najemnik pa mora sam poskrbeti za izdelke.

Ne gre za klasično trgovino

Ob tem je pomembno dodati, da ne gre za klasično majhno trgovino, saj se nekaj več kot 12 kvadratnih metrov velik prostor med tednom uporablja za različne stvari, ne samo trgovino. "V določenem dnevu je soba za obiske in še nekatere druge stvari," pojasnjuje vodja centra Jože Konec, ki dodaja, da morajo po zakonu zagotoviti nakup osnovnih zadev.

V zadnjih letih so imeli težave z oddajanjem prostora, saj ne gre za profitno dejavnost. Dnevno se proda predvsem nekaj cigaret, ob tem pa je težko napovedati mesečni dohodek, saj se število stanovalcev v centru spreminja.

Center sicer lahko sprejme 220 ljudi.