Bešič Loredan napovedal rešitev za ortodontsko zdravljenje

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes zagotovil, da se bo ministrstvo lotilo problema čakalnih vrst pri ortodontu za otroke in mladostnike do 19. leta starosti. Razpis za podelitev ustreznih koncesij bo objavljen v najkrajšem mogočem času, kako se bodo specialisti odzvali, pa bo znano do konca marca, je napovedal na seji DZ.

Na prvi ortodontski pregled z napotnico zelo hitro je treba čakati 372 dni, povprečna čakalna doba na prvi prosti termin z napotnico hitro je 1.475 dni, povprečna čakalna doba na prvi prosti termin z napotnico redno pa je 1.765 dni, je minister nanizal v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Alenke Helbl (SDS), ki so jo zanimali ukrepi za krajšanje čakalnih vrst pri ortodontu za otroke in mladostnike.

Kot je pojasnil minister, problem po navedbah stroke ni pomanjkanje specialistov, pač pa število programov, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar bodo na ministrstvu tudi naslovili.

Minister do konca leta 2023 pričakuje izboljšanja stanja vsaj za polovico. Če se to ne bo zgodilo, se bo treba po njegovem mnenju pogovoriti s specialisti in pogledati, ali je preveč napotitev, ali je storilnost premajhna, ali pa morda potrebujemo še 30 novih specialistov, je dejal.

Bešič Loredan tudi o izbrisanih terminih

Minister Bešič Loredan ocenjuje, da bi po novem letu lahko imeli informacijo, ali je v sistemu naročanja tehnično mogoče preprečiti avtomatsko brisanje terminov storitev, ki se jih bolniki niso udeležili in se za odsotnost niso opravičili. Ponovno pa je poudaril, da so za urejene čakalne sezname odgovorni izvajalci.

Na ministrstvu za zdravje so namreč oktobra znova vzpostavili med epidemijo covid-19 ustavljeno storitev brisanja terminov zdravstvenih storitev s čakalnih seznamov, ki se jih bolniki niso udeležili in se za odsotnost niso opravičili. Pri tem pa je bilo, kot so ugotovil novembra, oškodovanih vsaj 5.977 oseb, ki se zaradi prenaročanja ali trajne napotnice, na katere je vezanih več terminov, "pregleda v prihodnosti" tako še niso mogli udeležiti.

Izbrisani termini zdravstvenih storitev sicer niso bili izbrisani zaradi napake v centralnem sistemu eNaročanja, pač pa zaradi napak pri izvajalcih, so poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Odpoved neizkoriščenih terminov se je tako izvajala še naprej, in sicer v skladu z zakonodajo. Vsak dan se tako še vedno izbriše nekaj deset napotnic.

To je minister sredi novembra pojasnjeval tudi na odboru za zdravstvo. Takrat je zagotovil, da na NIJZ aktivno iščejo tehnične rešitve, da bi se pri storitvi brisanja terminov vnesle ustrezne varovalke in da se te napake ni bi več dogajale.

Danes je v odgovoru na poslansko vprašanje poslanke SDS Alenke Jeraj dejal, da so še vedno težave pri posameznih izvajalcih, ki jim ne uspe zagotoviti skrbnika za posodobljene čakalne sezname. Ob tem pričakuje, da bo do sredine januarja imel informacijo, ali je v obstoječem sistemu skrbnika eZdravja to zadevo tehnično mogoče rešiti. Sicer pa po njegovih besedah NIJZ takoj, ko ugotovi, da je nekdo neupravičeno izbrisan, o tem obvesti izvajalca, ki bolniku zagotovi nov termin.