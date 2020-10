Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek je bolnišnično oskrbo zaradi covid-19 potrebovalo 779 ljudi, kar je 76 več kot dan prej. Po besedah epidemiologinje Bojane Beović je rast pričakovana. Število hospitaliziranih se bo po pričakovanjih dvignilo do 1.200 ob upoštevanju, da bodo vladni ukrepi prijeli. Intenzivno nego bi na vrhuncu tega vala potrebovalo med 200 in 300 bolnikov.

Rast števila bolnikov v bolnišnicah je po pojasnilih vodje strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje pričakovana glede na številne na novo potrjene okužbe v preteklih dneh. "To so številke, ki se bodo še nekaj časa višale, ne glede na to, ali bi ukrepi postajali učinkoviti," je po poročanju STA povedala Beovićeva.

Pojasnila je, da je podatek o številu novih okužb še vedno "kar zanesljiv" kljub temu, da so priporočili nekoliko drugačno testiranje. A število dnevnih testov še ni posebej znižano, je dodala in pojasnila, da stanje epidemije lahko tako še vedno spremljamo po številu testiranih.

"Statistiki nas opozarjajo, da gre lahko za nihanja. Ali gre za dnevna nihanja ali pa smo dosegli plato in se bo krivulja počasi obrnila navzdol, bomo videli v naslednjih dneh," je dodala vodja strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje. Foto: STA

V petek se je sicer v Sloveniji na novi koronavirus testiralo 6.710 ljudi, okužbo so potrdili pri 1.796. Delež pozitivnih testov je tako zdrsnil pod 27 odstotkov, je danes na Twitterju objavil vladni govorec Jelko Kacin. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah se je zdravilo 779 bolnikov, od tega 122 na intenzivni negi. Iz bolnišnic pa so odpustili 67 ljudi.