Ljubljansko okrožno sodišče je Benjaminu Miheliču za naklepno dejanje poskusa oboja nekdanje partnerke na mestnem avtobusu v Ljubljani februarja letos izreklo pet let in šest mesecev zaporne kazni. Dosodilo mu je tudi plačilo premoženjskopravnega zahtevka oškodovanki v višini 21 tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna.

Sodnica Tina Lesar je sledila tudi predlogu tožilke Janje Potisk in obtoženemu podaljšala pripor do pravnomočnosti sodbe zaradi ponovitvene nevarnosti. Ni pa sledila predlogu Miheličeve zagovornice, naj mu sodišče izreče pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom z izrecnim navodilom, da se zdravi v zdravstvenem zavodu.

Za poskus uboja je predvidena kazen od pet do petnajst let zapora, tožilka pa je danes predlagala osem let in šest mesecev zapora. Po oceni Potisk je tožilstvu v dokaznem postopku uspelo dokazati, da je Mihelič kriv poskusa uboja, ob čemer je naštela več oteževalnih okoliščin.

Dejanje je načrtoval

Da je dejanje načrtoval, kaže dejstvo, da je ob odhodu od doma s sabo vzel nož, ga zavil v tkanino, nato pa nekdanji partnerki sledil do avtobusa in jo zabodel vsem na očeh, čeprav zato ni bilo nobenega povoda. "Naključje je, da oškodovanka ni utrpela hujših posledic," je poudarila Potisk. Prav tako za svoje dejanje ni prevzel odgovornosti, temveč za vse krivi oškodovanko, je poudarila.

Zaključnim besedam tožilstva se je pridružil pooblaščenec oškodovanke Jernej Kočevar, ki je sodišču predstavil dogovor glede višine premoženjskopravnega zahtevka, ki ga oškodovanka zahteva od obtoženega. Oškodovanka je od obtoženega sprva terjala 38.500 evrov, končni dogovor z obtoženim in njegovo zagovornico pa je, da plača 21 tisoč evrov, kar je obtoženi priznal.

"Ni sporno, da je obtoženi oškodovanko zabodel, to priznava tudi sam, drugo vprašanje pa je, zakaj je to storil," je v zaključnih besedah poudarila njegova zagovornica Marina Ferfolja Howland. Obtoženi, je dodala, svoje dejanje globoko obžaluje, prav tako ni imel namena, da bi oškodovanko ubil. Je pa zapadel v hudo krizo, iz katere ni videl izhoda, ko sta se razšla. "Šlo je za nepremišljeno dejanje obupanca," je poudarila Ferfolja Howland.

Sodišče po mnenju zagovornice obtoženemu ne more očitati poskusa uboja, temveč kaznivo dejanje hude telesne poškodbe. Meni tudi, da obtoženi ne potrebuje zaporne kazni, temveč ustrezno zdravstveno pomoč. Po mnenju zagovornice bi sodišče zato lahko izreklo pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom z izrecnim navodilom, da se zdravi v zdravstvenem zavodu.

Mihelič sodišče prosil, za še eno priložnost

"Prosim sodišče za priložnost, da imam še kaj od življenja, ne želim propadati v zaporu," pa je sodišču povedal obtoženi Mihelič. Kot je dejal, nikoli v življenju ni bil nasilen, svoje dejanje tudi iskreno obžaluje. Obtoženi je povedal, da je živel normalno življenje, ko sta se z oškodovanko novembra lani razšla, pa je zapadel v težave z alkoholom, ki ga je peljal v prepad. Obdobje po razhodu je bilo najhujše v njegovem življenju. Imel je težave s svojo samopodobo ter se znašel v začaranem krogu, iz katerega ni videl izhoda. "Žal mi je, da sem izhod iz težav iskal v alkoholu," je povedal sodišču.

Benjamin Mihelič je 5. februarja zjutraj na avtobusu ljubljanskega mestnega prometa številka 14 z nožem zabodel svojo nekdanjo partnerko in jo hudo poškodoval.