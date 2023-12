Bankarium postal demenci prijazna točka

Oglasno sporočilo

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem ter vsem drugim v lokalni skupnosti, ki zaradi narave dela prihajajo v stik tudi z osebami z demenco. Na demenci prijazni točki lahko poiščejo informacije ter se seznanijo z načini in postopki komuniciranja ter usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo ter ne najdejo poti domov.

Uslužbenci Bankariuma so bili predhodno ustrezno usposobljeni in imajo vse potrebne informacije, da osebam z demenco in svojcem pomagamo in s skupno podporo spodbujamo njihovo samostojnost ter poskrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva. Le s skupnim sodelovanjem bodo lahko osebe z demenco ostale čim dlje doma, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe, katere članica je Spominčica-Alzheimer Slovenija.

Irena Čuk, direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine NLB, je ob prejemu naziva demenci prijazne točke povedala: »Vesela in ponosna sem, da smo se v Bankariumu pridružili mreži več kot 400 Demenci prijaznih točk po Sloveniji. Bankarium se nahaja v srcu prestolnice in mestnega dogajanja, na Čopovi ulici, zato je kot demenci prijazna točka pomemben. Bankarium s tem razširja družbeno odgovorno držo NLB Skupine na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti.«

Doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, članica strokovnega sveta Spominčice - Slovenskega združenja za pomoč pri demenci, je ob predaji certifikata izrazila zadovoljstvo, da se mreži demenci prijaznih točk pridružuje tudi Bankariumu. »Gre za iniciativo, ki se je v Sloveniji pričela že leta 2017 in nas vedno znova spomni, da so ljudje s težavami, ki so lahko demenca, povsod: ne le v ambulanti, doma ali v domu za starejše, ampak tudi v muzeju, banki, trgovini, … In zelo pomembno je, da imamo ljudje, ki jih srečamo ali smo z njimi v kontaktu vedenje, znanje o tej bolezni, jih lažje sprejmemo in z njimi komuniciramo. Zato nas v Spominčici zelo veseli, da se je Bankarium odločil za ta korak.«

Na demenci prijaznih točkah so na voljo: Informacije : Kaj je demenca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznati? Kako se sporazumevati z osebami z demenco?

: Kaj je demenca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznati? Kako se sporazumevati z osebami z demenco? Pomoč : Osebi z demenco, ki se znajde v stiski, je zbegana, ko ne ve kdo je ali kje je doma.

: Osebi z demenco, ki se znajde v stiski, je zbegana, ko ne ve kdo je ali kje je doma. Usmeritve: Osebam z demenco in njihovim svojcem nudijo usmeritve, kam naj se obrnejo za nadaljnjo pomoč (kontakti za Spominčico, Urad Varuha človekovih pravic, zdravnika, Centre za socialno delo in druge ustrezne institucije). Po predaji plakete demenci prijazne točke je sledilo predavanje prof. dr. Zvezdana Pirtoška, predsednika Strokovnega sveta Spominčice: Demenca – tiha pandemija 21. stoletja.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB D.D.